Лучшего на утро не придумаешь: вкусный тост с авокадо, сыром и медом

9 июля 2024, 06:15
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Источник:

ВВС Food

Тосты с авокадо – это особый вид утреннего кулинарного удовольствия. Важно знать оригинальные сочетания, чтобы насладиться им сполна.

Горячий мед с чили – это просто божественное дополнение для авокадо. А нежный сливочный сыр прекрасно дополнит эту вкусовую гармонию.

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Рецепт тоста с авокадо, сыром халуми и медом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки меда;
– 1 чайная ложка хлопьев чили;
– цедра и сок 1 лайма;
– 225 грамм сыра халуми, нарезанного кубиками;
– 1 авокадо;
– 1 измельченный зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– несколько ломтиков поджаренного хлеба.

Приготовление:

  1. Мед и чили соединяем в сотейнике, доводим до кипения и отставляем.
  2. Половину сока и цедры лайма кладем в отдельную миску.
  3. Разогреваем сковородку. Обжариваем кубики сыра с двух сторон до золотистого цвета, постоянно переворачиваем.
  4. Чистим авокадо и разминаем до состояния грубой пасты. Добавляем к нему другую половину лайма и чеснок. Солим и перчим по вкусу.
  5. Жарим тосты.
  6. Распределяем смесь авокадо по тостам.
  7. Сверху выкладываем сыр и слегка поливаем медом с чили.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська