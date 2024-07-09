Горячий мед с чили – это просто божественное дополнение для авокадо. А нежный сливочный сыр прекрасно дополнит эту вкусовую гармонию.

Интересно Если завтрак – то такой: легкий рецепт яиц пашот, которые дадут заряд на неделю

Рецепт тоста с авокадо, сыром халуми и медом

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Мед и чили соединяем в сотейнике, доводим до кипения и отставляем.
  2. Половину сока и цедры лайма кладем в отдельную миску.
  3. Разогреваем сковородку. Обжариваем кубики сыра с двух сторон до золотистого цвета, постоянно переворачиваем.
  4. Чистим авокадо и разминаем до состояния грубой пасты. Добавляем к нему другую половину лайма и чеснок. Солим и перчим по вкусу.
  5. Жарим тосты.
  6. Распределяем смесь авокадо по тостам.
  7. Сверху выкладываем сыр и слегка поливаем медом с чили.

Приятного аппетита!