Горячий мед с чили – это просто божественное дополнение для авокадо. А нежный сливочный сыр прекрасно дополнит эту вкусовую гармонию.

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Рецепт тоста с авокадо, сыром халуми и медом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 4 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка хлопьев чили;

– цедра и сок 1 лайма;

– 225 грамм сыра халуми, нарезанного кубиками;

– 1 авокадо;

– 1 измельченный зубчик чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– несколько ломтиков поджаренного хлеба.

Приготовление:

Мед и чили соединяем в сотейнике, доводим до кипения и отставляем. Половину сока и цедры лайма кладем в отдельную миску. Разогреваем сковородку. Обжариваем кубики сыра с двух сторон до золотистого цвета, постоянно переворачиваем. Чистим авокадо и разминаем до состояния грубой пасты. Добавляем к нему другую половину лайма и чеснок. Солим и перчим по вкусу. Жарим тосты. Распределяем смесь авокадо по тостам. Сверху выкладываем сыр и слегка поливаем медом с чили.

Приятного аппетита!

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