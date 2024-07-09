Горячий мед с чили – это просто божественное дополнение для авокадо. А нежный сливочный сыр прекрасно дополнит эту вкусовую гармонию.
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Рецепт тоста с авокадо, сыром халуми и медом
Время: 10 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Мед и чили соединяем в сотейнике, доводим до кипения и отставляем.
- Половину сока и цедры лайма кладем в отдельную миску.
- Разогреваем сковородку. Обжариваем кубики сыра с двух сторон до золотистого цвета, постоянно переворачиваем.
- Чистим авокадо и разминаем до состояния грубой пасты. Добавляем к нему другую половину лайма и чеснок. Солим и перчим по вкусу.
- Жарим тосты.
- Распределяем смесь авокадо по тостам.
- Сверху выкладываем сыр и слегка поливаем медом с чили.
Приятного аппетита!