Гарячий мед з чилі – це просто божественне доповнення для авокадо. А ніжний вершковий сир чудово доповнить цю смакову гармонію.
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Рецепт тосту з авокадо, сиром халумі та медом
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Мед та чилі з'єднуємо у сотейнику, доводимо до кипіння та відставляємо.
- Половину соку та цедри лайма кладемо в окрему миску.
- Розігріваємо сковорідку. Обсмажуємо кубики сиру з двох боків до золотистого кольору, постійно перевертаємо.
- Чистимо авокадо та розминаємо до стану грубої пасти. Додаємо до нього іншу половину лайма та часник. Солимо та перчимо до смаку.
- Смажимо тости.
- Розподіляємо суміш авокадо по тостах.
- Зверху викладаємо сир та злегка поливаємо медом з чилі.
Смачного!