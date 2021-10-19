Свекла – один из тех овощей, без которых многие не представляют себе обед. И это правильно, ведь этот продукт является источником многих витаминов и питательных веществ.

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Однако, если вам надоели салаты из свеклы, мы рекомендуем вам попробовать его в виде пюре. Такой гарнир станет прекрасным дополнением к курице или свинины.

Пюре из свеклы

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Чудова Вкусное блюдо / Фото papilot

Ингредиенты:

  • 5 небольших свекол;
  • 2 морковки среднего размера;
  • 2 фиолетовые луковицы;
  • 1 яблоко;
  • 3 столовые ложки сливочного масла;
  • 4 столовые ложки масла;
  • специи: соль, перец, сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте свеклу и вытрите бумажными полотенцами.
  2. Выложите ее на смазанный маслом противень и накройте алюминиевой фольгой.
    Поставьте свеклу в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Запекайте овощи около 60 минут.
  3. Помойте и очистите морковь, лук и яблоко.
  4. Положите их в кастрюлю и варите под крышкой около 5 минут.
  5. Очистите от кожуры запеченные свеклу.
  6. Смешайте все овощи в блендере. К полученному пюре добавьте масло, соль, перец и сахар по своему вкусу.

Приятного аппетита!