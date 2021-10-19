Буряк – один з тих овочів, без яких багато хто не уявляє собі обід. І це правильно, адже цей продукт є джерелом багатьох вітамінів та поживних речовин.
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Однак, якщо вам набридли салати з буряка, ми рекомендуємо вам спробувати його у вигляді пюре. Такий гарнір стане чудовим доповненням до курки чи свинини.
Пюре з буряка
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Чудова Смачна страва / Фото papilot
Інгредієнти:
- 5 невеликих буряків;
- 2 морквини середнього розміру;
- 2 фіолетові цибулини;
- 1 яблуко;
- 3 столові ложки вершкового масла;
- 4 столові ложки олії;
- спеції: сіль, перець, цукор до смаку.
Приготування:
- Ретельно промийте буряк та витріть паперовими рушниками.
- Викладіть їх на змащене олією деко і накрийте алюмінієвою фольгою.
- Поставте буряк у попередньо розігріту духовку до 200 градусів. Запікайте овочі близько 60 хвилин.
- Помийте та почистьте моркву, цибулю та яблуко.
- Покладіть їх у каструлю і варіть під кришкою близько 5 хвилин.
- Очистіть від шкірки запечені буряки.
- Змішайте всі овочі в блендері. До отриманого пюре додайте масло, сіль, перець та цукор до свого смаку.
Смачного!