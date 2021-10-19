Буряк – один з тих овочів, без яких багато хто не уявляє собі обід. І це правильно, адже цей продукт є джерелом багатьох вітамінів та поживних речовин.

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Однак, якщо вам набридли салати з буряка, ми рекомендуємо вам спробувати його у вигляді пюре. Такий гарнір стане чудовим доповненням до курки чи свинини.

Пюре з буряка

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Чудова Смачна страва / Фото papilot

Інгредієнти:

5 невеликих буряків;

2 морквини середнього розміру;

2 фіолетові цибулини;

1 яблуко;

3 столові ложки вершкового масла;

4 столові ложки олії;

спеції: сіль, перець, цукор до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте буряк та витріть паперовими рушниками. Викладіть їх на змащене олією деко і накрийте алюмінієвою фольгою. Поставте буряк у попередньо розігріту духовку до 200 градусів. Запікайте овочі близько 60 хвилин. Помийте та почистьте моркву, цибулю та яблуко. Покладіть їх у каструлю і варіть під кришкою близько 5 хвилин. Очистіть від шкірки запечені буряки. Змішайте всі овочі в блендері. До отриманого пюре додайте масло, сіль, перець та цукор до свого смаку.

Смачного!