Замечательная вариация гарнира: готовим питательное пюре из свеклы
19 октября 2021 , 20:36Читати новину українською
Источник:papilot
Пюре – это очень простое и вкусное блюдо, которое часто готовят украинские хозяйки. Его можно готовить не только из картофеля, но и из такого доступного ингредиента, как свекла.
Свекла – один из тех овощей, без которых многие не представляют себе обед. И это правильно, ведь этот продукт является источником многих витаминов и питательных веществ.
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Однако, если вам надоели салаты из свеклы, мы рекомендуем вам попробовать его в виде пюре. Такой гарнир станет прекрасным дополнением к курице или свинины.
Пюре из свеклы
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 5 небольших свекол;
- 2 морковки среднего размера;
- 2 фиолетовые луковицы;
- 1 яблоко;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 4 столовые ложки масла;
- специи: соль, перец, сахар по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно промойте свеклу и вытрите бумажными полотенцами.
- Выложите ее на смазанный маслом противень и накройте алюминиевой фольгой.
Поставьте свеклу в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Запекайте овощи около 60 минут.
- Помойте и очистите морковь, лук и яблоко.
- Положите их в кастрюлю и варите под крышкой около 5 минут.
- Очистите от кожуры запеченные свеклу.
- Смешайте все овощи в блендере. К полученному пюре добавьте масло, соль, перец и сахар по своему вкусу.
Приятного аппетита!