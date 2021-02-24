Хоть сироп топинамбура и не очень популярен в Украине Елизавета Глинская советует вам дать ему второй шанс и пересмотреть его в своем питании, ведь он отличный заменитель сахара.

Кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями информацией о полезных свойствах сиропа топинамбура, как правильно использовать в десертах.

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Прежде всего сироп топинамбура не очень популярен в Украине, но им можно заменить сахар в десертах, поэтому он занимает особое место на нашем рынке.

Из чего делают сироп топинамбура

Сироп топинамбура изготавливают из корней земляной груши – топинамбура. На вкус сироп очень похож на мед с легким привкусом картофеля.

На вид сироп похож на цветочный мед, у него такой же яркий янтарный цвет. Но в отличие от меда, сироп топинамбура не имеет выраженного аромата.

Польза сиропа топинамбура

В сиропе топинамбура много полезных минералов и витаминов, также он содержит инулин. Благодаря этому он снижает уровень сахара в крови, обогащает организм энергией и полезными элементами, выводит токсины и нормализует микрофлору в кишечнике.

Сироп топинамбура

Как использовать сироп топинамбура

Сироп топинамбура очень сладкий и быстро растворяется в воде. В кулинарии его используют в выпечке, для приготовления кремов, муссов, кексов, добавляют в йогурты, творог, блинчики и другие десерты.

Сироп топинамбура модно добавлять в чай вместо сахара, либо в кофе или коктейли. Также его добавляют к постным или вегетарианским блюдам.