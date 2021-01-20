Все больше людей в мире начинают отказываться от употребления в пище белого сахара, но сталкиваются со следующей проблемой – чем заменить сахар в выпечке? Елизавета Глинская поделилась несколькими советами, как заменить сахар в десертах и выпечке – подробнее читайте на Smachno News.

Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями полезными советами, относительно альтернативы сахара в десертах и выпечке на своей странице в инстаграм.

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Если вы внимательно следите за своей фигурой, не употребляете сахар или просто исключили его из своего рациона, но не знаете, чем еще можно его заменить в десертах и выпечке кроме стевии – эти советы придутся вам по душе.

Чем заменить белый сахар в десертах и выпечке

Мед

Различные виды меда и пыльца

Мед можно использовать в выпечке, для приготовления гранолы, в сладких кашах, для оладий или блинов. Елизавета Глинская предлагает добавлять его вместо сахара в кремы, муссы и желе. Если у вас аллергия на мед вы смело можете заменить его на сироп топинамбура или на кленовый сироп.

Сироп топинамбура (земляная груша)

Отличный заменитель сахара, который обычно используют для приготовления сырников и для выпечки. Кондитер и сама часто его использует для десертов, ведь он содержит полезные пектины и инулин. Сироп топинамбура подойдет для диабетиков.

Кленовый сироп

Этот заменитель сахара низкокалорийный, а сладкий вкус ему придает декстроза. С кленовым сиропом можно подавать каши, мороженое, вафли, блины и оладьи. Также он подходит в кофе, чай и сладкие напитки.

Сироп агавы

Внешне сироп агавы похож на мед, но на самом деле он гораздо слаще – в нем содержится много фруктозы. К слову, сироп агавы слаще меда в 1,5 раза.

Большим плюсом является то, что сироп агавы не теряет свои полезные свойства при нагревании, поэтому подходит для выпечки.

Финиковая паста или просто финики

Паста с фиников

Этот заменитель сахара прекрасно подходит для приготовления бисквитов, кексов, маффинов, конфет, постного крема. Также финиковую пасту можно приготовить самостоятельно дома или приобрести в магазине финиковый сироп.

Важно знать! При выборе фиников в магазине обращайте внимание на их состав, ведь почти все они пропитаны сахарным сиропом.

Банановое пюре

Если вы готовите бисквит без яиц, то в таком рецепте вы смело можете заменить сахар на банановое пюре, или яблочное. Бисквиты на яйцах нуждаются в сахаре, ведь иначе вы не сможете взбить белки до пышности.

Фруктовые и ягодные соки

Для приготовления желе прекрасно подойдут фруктовые и ягодные соки: мандариновый, апельсиновый, клубничный, яблочный или абрикосовый. В таких соках много глюкозы, соответственно она и заменит вам сахар в десертах.

Стевия

Стевия цветок и порошок

Экстракт стевии прекрасно подходит для приготовления крема, но будьте осторожны с дозировками – она гораздо слаще обычного сахара.

Кокосовый сахар

Хотя у кокосового сахара высокая калорийность, у него низкий гликемический индекс. Кокосовый сахар прекрасно подходит к чаю или кофе.