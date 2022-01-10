Мы подготовили вам рецепты классических десертов с черным шоколадом, которые точно понравятся каждому: брауни и фондан.

Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных

Черный шоколад – не только вкусный, но и полезный. Диетологи советуют употреблять его даже тогда, когда вы на диете. Правда, 1 – 2 кубика. Он улучшает настроение и делает нас счастливым, хорошо влияет на мозг и сердце.

Рецепт шоколадного фондана

Время: 60 минут
Порции: 8 – 12


Фондан / Фото Good to now

Приготовление:

  1. На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло.
  1. Куриные яйца тщательно помойте содой. Вбейте их в посуду и взбейте в легкую пену с сахаром. Смешайте массы и разделите их на две части: одну оставьте, в другую добавьте муку.
  1. Соедините шоколадные массы.
  1. Формы для выпечки фондана смажьте сливочным маслом и посыпьте какао, чтобы они легко вынимались.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт 15 – 20 минут.

Основной критерий готовности фондана – это слегка мокрая серединка на поверхности десерта, а по краям он уже испеченный. Середина шоколадного фондана должна вытекать при его разрезании.

Приятного аппетита!

Рецепт классического брауни

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Шоколадный брауни / Фото delicious

Приготовление:

  1. На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло, охладите массу при комнатной температуре.
  1. В глубокой посуде взбейте с сахаром яйца до однородной консистенции.
  1. Просейте муку с какао и разрыхлителем, небольшими порциями вмешивайте в растопленный шоколад – перемешайте до однородной массы. Введите шоколадную смесь в яичную массу и перемешайте до однородности.
  1. Добавьте в тесто цедру и орехи и еще раз осторожно перемешайте.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и вылейте тесто для брауни.
  1. Выпекайте брауни 30 – 35 минут, оставьте его охлаждаться в форме.

Приятного аппетита!