Ми підготували для вас рецепти класичних десертів з чорним шоколадом, які точно сподобаються кожному: брауні та фондан.
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Чорний шоколад – не тільки смачний, а й корисний. Дієтологи радять вживати його навіть тоді, коли ви на дієті. Щоправда, 1 – 2 кубики. Він підвищує настрій та робить нас щасливими, добре впливає на мозок та серце.
Рецепт шоколадного фондану
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8 – 12
Фондан / Фото Good to now
Приготування:
- На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло.
- Курячі яйця ретельно помийте содою. Вибийте їх у посуд та збийте з цукром в легку піну. Змішайте маси та розділіть їх на дві частини: одну залишіть, в іншу додайте борошно.
- З'єднайте шоколадні маси.
- Форми для випікання фондану змастіть вершковим масло та посипте какао, щоб вони легко виймалися.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте десерт 15 – 20 хвилин.
- Основний критерій готовності фондану – це злегка мокра серединка на поверхні десерту, а по краях вже випечена. Серединка шоколадного фондану повинна витекти при його розрізанні.
Смачного!
Рецепт класичного брауні
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Шоколадний брауні / Фото delicious
Приготування:
- На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло, охолодіть масу при кімнатній температурі.
- У глибокому посуді збийте яйця з цукром до однорідної консистенції.
- Просійте борошно з какао та розпушувачем, невеликими порціями вмішуйте в розтоплений шоколад – перемішайте до однорідної маси. Введіть шоколадну суміш в яєчну масу та перемішайте до однорідності.
- Додайте до тіста цедру і горіхи та ще раз обережно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання вкрийте пергаментом, змастіть вершковим маслом та вилийте тісто для брауні.
- Випікайте брауні 30 – 35 хвилин, залишіть його охолоджуватись у формі.
Смачного!