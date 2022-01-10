День черного шоколада: рецепты популярных десертов

Черный шоколад – любимое лакомство миллионов людей во всем мире. Сегодня, 10 января, отмечают день черного шоколада.

Мы подготовили вам рецепты классических десертов с черным шоколадом, которые точно понравятся каждому: брауни и фондан.

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Черный шоколад – не только вкусный, но и полезный. Диетологи советуют употреблять его даже тогда, когда вы на диете. Правда, 1 – 2 кубика. Он улучшает настроение и делает нас счастливым, хорошо влияет на мозг и сердце.

Рецепт шоколадного фондана

Время: 60 минут

Порции: 8 – 12



Фондан / Фото Good to now

– 250 граммов черного шоколада 80%;– 240 граммов сливочного масла 82%;​ – 390 граммов сырых яиц;– 300 граммов сахара;​ – 100 граммов пшеничной муки;– масло для смазывания формы.

Приготовление:

На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло.

Куриные яйца тщательно помойте содой. Вбейте их в посуду и взбейте в легкую пену с сахаром. Смешайте массы и разделите их на две части: одну оставьте, в другую добавьте муку.

Соедините шоколадные массы.

Формы для выпечки фондана смажьте сливочным маслом и посыпьте какао, чтобы они легко вынимались.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт 15 – 20 минут.

Основной критерий готовности фондана – это слегка мокрая серединка на поверхности десерта, а по краям он уже испеченный. Середина шоколадного фондана должна вытекать при его разрезании.

Приятного аппетита!

Рецепт классического брауни

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Шоколадный брауни / Фото delicious

– 10 граммов какао;– 50 граммов пшеничной муки;– 5 граммов разрыхлителя для теста;– 100 граммов сахара;– 80 граммов сливочного масла;– цедра одного апельсина;– 150 граммов черного шоколада;– 3 сырых куриных яйца;– грецкие орехи.

Приготовление:

На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло, охладите массу при комнатной температуре.

В глубокой посуде взбейте с сахаром яйца до однородной консистенции.

Просейте муку с какао и разрыхлителем, небольшими порциями вмешивайте в растопленный шоколад – перемешайте до однородной массы. Введите шоколадную смесь в яичную массу и перемешайте до однородности.

Добавьте в тесто цедру и орехи и еще раз осторожно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и вылейте тесто для брауни.

Выпекайте брауни 30 – 35 минут, оставьте его охлаждаться в форме.

Приятного аппетита!