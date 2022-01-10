День черного шоколада: рецепты популярных десертов
Источник:24 канал
Черный шоколад – любимое лакомство миллионов людей во всем мире. Сегодня, 10 января, отмечают день черного шоколада.
Мы подготовили вам рецепты классических десертов с черным шоколадом, которые точно понравятся каждому: брауни и фондан.
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Черный шоколад – не только вкусный, но и полезный. Диетологи советуют употреблять его даже тогда, когда вы на диете. Правда, 1 – 2 кубика. Он улучшает настроение и делает нас счастливым, хорошо влияет на мозг и сердце.
Рецепт шоколадного фондана
Время: 60 минут
Порции: 8 – 12
Фондан / Фото Good to now
– 250 граммов черного шоколада 80%;
– 240 граммов сливочного масла 82%;
– 390 граммов сырых яиц;
– 300 граммов сахара;
– 100 граммов пшеничной муки;
– масло для смазывания формы.
Приготовление:
- На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло.
- Куриные яйца тщательно помойте содой. Вбейте их в посуду и взбейте в легкую пену с сахаром. Смешайте массы и разделите их на две части: одну оставьте, в другую добавьте муку.
- Соедините шоколадные массы.
- Формы для выпечки фондана смажьте сливочным маслом и посыпьте какао, чтобы они легко вынимались.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт 15 – 20 минут.
Основной критерий готовности фондана – это слегка мокрая серединка на поверхности десерта, а по краям он уже испеченный. Середина шоколадного фондана должна вытекать при его разрезании.
Приятного аппетита!
Рецепт классического брауни
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Шоколадный брауни / Фото delicious
– 10 граммов какао;
– 50 граммов пшеничной муки;
– 5 граммов разрыхлителя для теста;
– 100 граммов сахара;
– 80 граммов сливочного масла;
– цедра одного апельсина;
– 150 граммов черного шоколада;
– 3 сырых куриных яйца;
– грецкие орехи.
Приготовление:
- На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло, охладите массу при комнатной температуре.
- В глубокой посуде взбейте с сахаром яйца до однородной консистенции.
- Просейте муку с какао и разрыхлителем, небольшими порциями вмешивайте в растопленный шоколад – перемешайте до однородной массы. Введите шоколадную смесь в яичную массу и перемешайте до однородности.
- Добавьте в тесто цедру и орехи и еще раз осторожно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и вылейте тесто для брауни.
- Выпекайте брауни 30 – 35 минут, оставьте его охлаждаться в форме.
Приятного аппетита!