День рождения Гарри Поттера: особенные блюда из мира Хогвартса

Сторонники волшебного мира ежегодно 31 июля празднуют день рождения Гарри Поттера. Сказочный мир волшебников особенный не только своими персонажами или загадочными локациями, но и невероятной кухней.

Все семь книг о Гарри Поттере пестрят упоминаниями о еде. Большая часть блюд из волшебного мира происходит непосредственно из классической британской кухни.

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Гарри и его одноклассники завтракают колбасами, кашей, жареными помидорами и тостами с мармеладом, а ужинают говядиной и йоркширским пудингом, отбивными из баранины, стейком и чабанским пирогом. Smachno News собрал подборку особенных блюд из волшебного мира.

Столовая Хогвартса / Фото BuzzFeed

Торт на День рождения Гарри от Хагрида

Возможно, Хагрид не лучший повар, но сделал особенный торт ко Дню рождения Гарри. Именно в тот день мальчик узнал, что он волшебник.



Особенный десерт Гарри​ / Фото BuzzFeed

Конфеты Берти Ботта

Конфеты с особенным и необычным вкусом – любимое лакомство школьников Хогвартса. В поезде можно купить конфеты со вкусом шоколада, мяты перца или ириски. Но можно было почувствовать и вкус пупка, грязи, корма для собак, клея для конвертов, мокроты или рвоты.

Загадочные конфеты / Фото BuzzFeed

Пудинг миссис Дурсли

Известный десерт, который разрушил эльф Добби. Нежный пудинг с сахарными фиалками – один из самых вкусных сладких шедевров.

Невероятная нежность / Фото BuzzFeed

Шоколадные лягушки

В фильмах и книгах эти лягушки убегали и могли напугать детей. Но кому хватало сил догнать их, то мог лакомиться замечательным шоколадом.

Прыгающий десерт / Фото BuzzFeed

Почечный пирог из Хогвартса

Это классическое блюдо часто подавали на праздниках Хогвартса. Повторить блюдо дома не слишком трудно даже для неопытного кулинара.



Необычный пирог / Фото BuzzFeed

Лимонный Шербет

Сладости маглов, которые обожал Дамблдор. Однажды он даже использовал их как пароль в свой кабинет.

Любимое лакомство директора Хогвортс / Фото BuzzFeed

Тыквенные пирожки

Тыквенные пирожки – одно из самых вкусных лакомств, продающихся в Хогвартс-Экспресс. Это особое сочетание сладкого теста и нежной тыквенной начинки.

Угощение в поезде​ / Фото BuzzFeed

Сливочное пиво

Золотая троица обожала забегать в "Три метлы" и угощаться этим согревающим напитком. Аналог сливочного пива можно приготовить и дома. Стоит соединить теплую смесь яблочного сидра, домашнего соуса с ирисом и имбирное пиво.



Пьянящий напиток / Фото BuzzFeed