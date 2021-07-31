День рождения Гарри Поттера: особенные блюда из мира Хогвартса
Источник:24 канал
Сторонники волшебного мира ежегодно 31 июля празднуют день рождения Гарри Поттера. Сказочный мир волшебников особенный не только своими персонажами или загадочными локациями, но и невероятной кухней.
Все семь книг о Гарри Поттере пестрят упоминаниями о еде. Большая часть блюд из волшебного мира происходит непосредственно из классической британской кухни.
Не пропустите Мариновать нельзя покупать: что лучше – купить уже подготовленное мясо или замариновать самостоятельно
Гарри и его одноклассники завтракают колбасами, кашей, жареными помидорами и тостами с мармеладом, а ужинают говядиной и йоркширским пудингом, отбивными из баранины, стейком и чабанским пирогом. Smachno News собрал подборку особенных блюд из волшебного мира.
Торт на День рождения Гарри от Хагрида
Возможно, Хагрид не лучший повар, но сделал особенный торт ко Дню рождения Гарри. Именно в тот день мальчик узнал, что он волшебник.
Особенный десерт Гарри / Фото BuzzFeed
Конфеты Берти Ботта
Конфеты с особенным и необычным вкусом – любимое лакомство школьников Хогвартса. В поезде можно купить конфеты со вкусом шоколада, мяты перца или ириски. Но можно было почувствовать и вкус пупка, грязи, корма для собак, клея для конвертов, мокроты или рвоты.
Пудинг миссис Дурсли
Известный десерт, который разрушил эльф Добби. Нежный пудинг с сахарными фиалками – один из самых вкусных сладких шедевров.
Шоколадные лягушки
В фильмах и книгах эти лягушки убегали и могли напугать детей. Но кому хватало сил догнать их, то мог лакомиться замечательным шоколадом.
Почечный пирог из Хогвартса
Это классическое блюдо часто подавали на праздниках Хогвартса. Повторить блюдо дома не слишком трудно даже для неопытного кулинара.
Необычный пирог / Фото BuzzFeed
Лимонный Шербет
Сладости маглов, которые обожал Дамблдор. Однажды он даже использовал их как пароль в свой кабинет.
Тыквенные пирожки
Тыквенные пирожки – одно из самых вкусных лакомств, продающихся в Хогвартс-Экспресс. Это особое сочетание сладкого теста и нежной тыквенной начинки.
Сливочное пиво
Золотая троица обожала забегать в "Три метлы" и угощаться этим согревающим напитком. Аналог сливочного пива можно приготовить и дома. Стоит соединить теплую смесь яблочного сидра, домашнего соуса с ирисом и имбирное пиво.
Пьянящий напиток / Фото BuzzFeed