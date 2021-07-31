Усі сім книг про Гаррі Поттера рясніють згадками про їжу. Велика частина страв із чарівного світу походить безпосередньо з класичної британської кухні.

Не пропустіть Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Гаррі та його однокласники снідають ковбасами, кашею, смаженими помідорами та тостами з мармеладом, а вечеряють яловичиною та йоркширським пудингом, відбивними з баранини, стейком та чабанським пирогом. Smachno News зібрав добірку особливих страв із чарівного світу.

Їдальня Гоґвортсу / Фото BuzzFeed

Торт на День народження Гаррі від Геґріда

Можливо, Хаґрід не найкращий кухар, але зробив особливий торт до дня народження Гаррі. Саме у той день хлопчик дізнався, що він чарівник.



Особливий десерт для Гаррі / Фото BuzzFeed

Цукерки Берті Ботта

Цукерки з особливим та незвичним смаком – улюблений смаколик школярів Гоґвортсу. У поїзді можна отримати смаколик зі смаком шоколаду, м'яти перцю або іриски. Але також можна було відчути смак пупка, бруду, корму для собак, клею для конвертів, мокроти або блювоти.

Загадкові цукерки / Фото BuzzFeed

Пудинг міссіс Дурслі

Відомий десерт, який зруйнував ельф-домовик Доббі. Ніжний пудинг із цукровими фіалками – один із найсмачніших солодких шедеврів.

Неймовірна ніжність / Фото BuzzFeed

Шоколадні жабки

У фільмах та книгах ці жабки втікали та могли налякати дітлахів. Але кому вистачало наснаги наздогнати їх, то міг ласувати чудовим шоколадом.

Стрибучий десерт / Фото BuzzFeed

Нирковий пиріг з Гоґвортсу

Цю класичну страву часто подавали на святах Гоґвортсу. Повторити страву вдома не надто важко навіть для недосвідченого кулінара.



Незвичний пиріг / Фото BuzzFeed

Лимонний Шербет

Маглівські солодощі, які обожнював Дамблдор. Одного разу він навіть використав їх як пароль до свого кабінету.

Улюблені ласощі директора Хогвортсу / Фото BuzzFeed

Гарбузові пиріжки

Гарбузові пиріжки – одні з найсмачніших ласощів, що продаються в Гоґвортс-Експрес. Це особливе поєднання солодкого тіста та ніжної гарбузової начинки.

Частування у поїзді / Фото BuzzFeed

Маслопиво

Золота трійця обожнювала забігати у "Три мітли" та частуватися цим зігрівальним напоєм. Аналог маслопива можна зготувати й вдома. Варто поєднати теплу суміш яблучного сидру, домашнього соусу з ірисом та імбирне пиво.



П'янкий напій / Фото BuzzFeed