Всемирный день устриц: запеченные устрицы "Рокфеллер" – история и рецепт блюда

Ко Всемирному дню устриц, 5 августа, мы подготовили для вас классический рецепт устриц "Рокфеллер". Вкус и аромат этого изысканного блюда запомнятся вам надолго!

Устрицы "Рокфеллер" в классическом варианте подаются на половинках раковин, со шпинатом, сливочным маслом и лимоном или вином. Современный ресторанный концепт допускает подачу не целых устриц, а нарезанных.

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Кроме того, в блюдо часто добавляют нарезанный кубиками бекон.

История устриц "Рокфеллера"

Устрицы "Рокфеллер" впервые были поданы в 1899 году в Новом Орлеане, в ресторане Antoine's. Их приготовил Жюль Альчиаторе, сын основателя Антуана Альчиаторе.



Устрицы / Фото Уикенд

В ресторане не хватало улиток, и повар решил заменить их местными устрицами. Интересно, что рецепт с тех пор не изменился.

Блюдо назвали в честь Джона Д. Рокфеллера – богатейшего в то время американца. Устриц подавали на половинках раковин с зеленым соусом и хлебными крошками.

Рецепт устриц "Рокфеллер"

Время: 30минут

30минут Порции: 6 – 8



Устрицы "Рокфеллер" / Фото the daily meal

Приготовление:

Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней измельченный чеснок. Добавьте бейби-шпинат, вино и тушите 5 – 6 минут. Переложите шпинат в миску и соедините с половиной сухарей и пармезаном. Добавьте специй по своему вкусу и перемешайте. Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов. Выложите устрицы на противень, начините шпинатом и посыпьте оставшимися панировочными сухарями. Сбрызните устрицы абсентом и отправьте в духовку на 10 минут. Подавайте блюдо горячим с бокалом белого сухого вина.

– 16 устриц;– 1,5 ст. л. сливочного масла;– 2 измельченных зубчика чеснока;– бейби-шпинат;– 100 мл белого вина;– 100 г панировочных сухарей;– 2 ст. л. тертого пармезана;– соль – по вашему вкус;– черный молотый перец – по вашему вкусу;– 1 – 2 капли абсента.

Приятного аппетита!