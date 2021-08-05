Всемирный день устриц: запеченные устрицы "Рокфеллер" – история и рецепт блюда
Источник:Рacific sea food
Ко Всемирному дню устриц, 5 августа, мы подготовили для вас классический рецепт устриц "Рокфеллер". Вкус и аромат этого изысканного блюда запомнятся вам надолго!
Устрицы "Рокфеллер" в классическом варианте подаются на половинках раковин, со шпинатом, сливочным маслом и лимоном или вином. Современный ресторанный концепт допускает подачу не целых устриц, а нарезанных.
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Кроме того, в блюдо часто добавляют нарезанный кубиками бекон.
История устриц "Рокфеллера"
Устрицы "Рокфеллер" впервые были поданы в 1899 году в Новом Орлеане, в ресторане Antoine's. Их приготовил Жюль Альчиаторе, сын основателя Антуана Альчиаторе.
Устрицы / Фото Уикенд
В ресторане не хватало улиток, и повар решил заменить их местными устрицами. Интересно, что рецепт с тех пор не изменился.
Блюдо назвали в честь Джона Д. Рокфеллера – богатейшего в то время американца. Устриц подавали на половинках раковин с зеленым соусом и хлебными крошками.
Рецепт устриц "Рокфеллер"
- Время: 30минут
- Порции: 6 – 8
Устрицы "Рокфеллер" / Фото the daily meal
– 16 устриц;
– 1,5 ст. л. сливочного масла;
– 2 измельченных зубчика чеснока;
– бейби-шпинат;
– 100 мл белого вина;
– 100 г панировочных сухарей;
– 2 ст. л. тертого пармезана;
– соль – по вашему вкус;
– черный молотый перец – по вашему вкусу;
– 1 – 2 капли абсента.
Приготовление:
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте на ней измельченный чеснок.
- Добавьте бейби-шпинат, вино и тушите 5 – 6 минут.
- Переложите шпинат в миску и соедините с половиной сухарей и пармезаном. Добавьте специй по своему вкусу и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов.
- Выложите устрицы на противень, начините шпинатом и посыпьте оставшимися панировочными сухарями.
- Сбрызните устрицы абсентом и отправьте в духовку на 10 минут.
- Подавайте блюдо горячим с бокалом белого сухого вина.
Приятного аппетита!