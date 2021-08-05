Устрицы Рокфеллера – блюдо, которое состоит из половинок устриц, шпината, сливочного масла и подается с лимоном или вином.

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Современная подача блюда в ресторанах может состоять не из целых устриц, а из нарезанных. Кроме того, часто к блюду часто добавляют нарезанный кубиками бекон.

История блюда устрицы "Рокфеллера"

Устрицы Рокфеллера впервые были созданы в 1899 году в Новом Орлеане в ресторане "Antoine's" Жюлем Альтиатором, сыном основателя Антуана Алчиаторе.



Устрицы / Фото Уикенд

Повар разработал блюдо из-за дефицита улиток в ресторане, заменив их на местные доступные устрицы. Интересно, что рецепт устриц "Рокфеллера" остается неизменным до сих пор.

Блюдо было названо устрицами Рокфеллером в честь Джона Д. Рокфеллера за его необыкновенное богатство, ведь главный ингредиент – устрицы. Их подают на половине ракушки с зеленым соусом и хлебными крошками.

Рецепт устриц "Рокфеллер"

Время: 30минут

30минут Порции: 6 – 8



Устрицы "Рокфеллер" / Фото the daily meal

Ингредиенты:



– 16 устриц;

– 1,5 ст. л. сливочного масла;

– 2 зубчика измельченного чеснока;

– бейби шпинат;

– 100 мл белого вина;

– 100 г панировочных сухарей;

– 2 ст. л. тертого пармезана;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус;

– 1-2 капли абсента.

Приготовление: