Устрицы Рокфеллера – блюдо, которое состоит из половинок устриц, шпината, сливочного масла и подается с лимоном или вином.
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Современная подача блюда в ресторанах может состоять не из целых устриц, а из нарезанных. Кроме того, часто к блюду часто добавляют нарезанный кубиками бекон.
История блюда устрицы "Рокфеллера"
Устрицы Рокфеллера впервые были созданы в 1899 году в Новом Орлеане в ресторане "Antoine's" Жюлем Альтиатором, сыном основателя Антуана Алчиаторе.
Устрицы / Фото Уикенд
Повар разработал блюдо из-за дефицита улиток в ресторане, заменив их на местные доступные устрицы. Интересно, что рецепт устриц "Рокфеллера" остается неизменным до сих пор.
Блюдо было названо устрицами Рокфеллером в честь Джона Д. Рокфеллера за его необыкновенное богатство, ведь главный ингредиент – устрицы. Их подают на половине ракушки с зеленым соусом и хлебными крошками.
Рецепт устриц "Рокфеллер"
- Время: 30минут
- Порции: 6 – 8
Устрицы "Рокфеллер" / Фото the daily meal
Приготовление:
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте измельченный чеснок.
- Добавьте бейби шпинат, влейте вино и тушите 5 – 6 минут.
- Переложите шпинат в миску и соедините с половиной сухарей и пармезаном. Добавьте специй по вашему вкусу и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов.
- Выложите устрицы на противень, начините шпинатом и посыпьте каждую из них оставшимися панировочными сухарями.
- Капните на устрицы абсент и отправьте в духовку.
- Выпекайте устрицы "Рокфеллер" около 10 минут.
- Подавайте блюдо к столу горячим с бокалом белого сухого вина. Приятного аппетита!