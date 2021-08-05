Всесвітній день устриць: запечені устриці "Рокфеллер" – історія та рецепт страви

До Всесвітнього Дня устриць, 5 серпня, ми підготували для вас класичний рецепт популярної страви – устриці "Рокфеллер". Смак цієї вишуканої страви запам'ятається вам на довго, а ще вони нереально ароматні!

Устриці "Рокфеллер" — страва, яка складається з половинок устриць, шпинату, вершкового масла та подається з лимоном або вином.

Читайте також Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

Сучасна подача страви в ресторанах може складатися не з цілих устриць, а з нарізаних. Окрім того, часто до страви часто додають нарізаний кубиками бекон.

Історія страви устриці "Рокфеллер"

Устриці Рокфеллера вперше були створені в 1899 році у Новому Орлеані в ресторані "Antoine's" Жюлем Альтіатором, сином засновника Антуана Алчіаторе.



Устриці / Фото Вікенд

Кухар розробив страву через дефіцит равликів в ресторані, замінивши їх на місцеві доступні устриці. Цікаво, що рецепт устриць "Рокфеллера" залишається незмінним досі.

Страва була названа Устрицями Рокфеллером на честь Джона Д. Рокфеллера за її надзвичайне багатство, адже головний інгредієнт – устриці. Їх подають на половині мушлі з зеленим соусом і хлібними крихтами.

Рецепт устриць "Рокфеллер"

Час: 30хвилин

30хвилин Порції: 6 – 8



Устриці "Рокфеллер" / Фото the daily meal

– 16 устриць;– 1,5 ст. л. вершкового масла;– 2 зубчики подрібненого часнику;– бейбі шпинат;– 100 мл білого вина;– 100 г панірувальних сухарів;– 2 ст. л. тертого пармезану;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– 1 – 2 каплі абсенту.

Приготування: