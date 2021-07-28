Что мы обычно готовим во время загородных посиделок? (А на свежем воздухе аппетит разгорается не на шутку!). Традиционные шашлыки и барбекю (стейки, куриные крылышки или голени и т.д.).

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Мясо на костре человек жарит с тех пор, как научился добывать огонь. И сегодня мы так же наслаждаемся приготовленными на открытом огне блюдами. Шашлык – в разных вариациях – готовят практически во всех уголках мира: в Армении (там это блюдо называют "хоровац"), Японии ( "якитори"), Португалии ( "эшпетада"), Греции ( "сувлаки") ... Украинцам больше пришлась по вкусу "классика жанра" – грузинский шашлык и американское барбекю.

Что нужно для вкусных блюд на мангале или гриле

Алгоритм всегда один и тот же. Надо:

Заранее выбрать место для пикника.

Позаботиться о необходимом оборудовании.

Купить идеальное мясо (филе для шашлыка или куриные крылышки, окорочка и бедра ).

). Мясо правильно нарезать (слишком маленькие кусочки быстро сгорят, а слишком большие не пропекутся внутри) и замариновать.

Курочку следует правильно нарезать и замариновать/ Фото Shutterstock

В интернете можно найти множество рецептов – от простых (которые мы освоили еще в школьные и студенческие годы) до по-ресторанно капризных. Несколько блюд вы уже готовили, но вкус мяса вас разочаровал и вы не хотите снова "наступить на грабли"? Ведь шашлык и барбекю – сезонные блюда, на них очень сложно "набить руку".

Итак, маринования мяса требует времени, сноровки и еще и влетает в копеечку. Ведь кроме мяса нужны разнообразные специи – самой солью и черным перцем здесь не обойтись. Зачем утруждать себя столькими хлопотами, не будучи уверенным, что результат оправдает ожидания, если есть возможность купить подготовленный продукт, который сразу можно отправить на огонь?

Сознательно не покупаете маринованное мясо, поскольку убеждены, что у продукта истек срок годности, а замариновали его, чтобы замаскировать затхлый запах и несвежий вид? Это – устаревшее предубеждение. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент качественного маринованного мяса для шашлыков и барбекю. Это и популярные свинина и говядина, и лайт-вариант для тех, кто заботится о фигуре и не хочет перегружать желудок, – курятина.

Во время маринования используются самые разнообразные пряности. Любите шашлык с легкой перчинкой? Вам подойдет мясо, замаринованное с чесноком и луком. Чтите насыщенный пряный вкус? Его продукту придадут кориандр и мускатный орех. Различные перцы, сушеная зелень, горчица, базилик, майоран, тмин, имбирь – смесей для маринования множество!

Конечно, риск приобрести некачественную заготовку есть. Однако такая неприятность может случиться только в том случае, если вы покупаете мясо там, где не слишком заботятся о свежести продукции.

Покупателю не обязательно знать все тонкости хранения свежего мяса в магазине. Добросовестные продавцы априори заботятся о правильные условия продажи своей продукции, разборчиво отмечают на упаковке всю необходимую информацию, в том числе наименование компании-производителя и срок годности. Поэтому, придя за мясом в фирменный магазин, можете не волноваться: ваш пикник удастся на славу!

Добросовестные продавцы заботятся об условиях продажи продукции / Фото Наша Ряба

На что следует обратить особое внимание

Мясо может мариноваться непосредственно на производстве, а может – и в магазине.

Так делает "Наша Ряба Аппетитная" – курятина маринуется в "Мясомаркетах" и в магазинах МХП Ритейл. Известный производитель предлагает ценителям мяса с мангала широкий ассортимент маринованной птицы под брендом "Аппетитная":

Окорочка "Дели" со специей карри – индийской приправой на основе куркумы;

– индийской приправой на основе куркумы; Пикантные крылышки "Макао" с травами и чесноком , в которых нежную сладость подчеркивает приятная острота;

, в которых нежную сладость подчеркивает приятная острота; Окорочка "Айдахо" в томатном маринаде (классический американский вкус)

(классический американский вкус) Крылышки "Сладкий чили" , в которых выраженную остроту перца чили смягчает легкий сладкий привкус;

, в которых выраженную остроту перца чили смягчает легкий сладкий привкус; Шашлык из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" (идеальное для пикника сочетание пряного вкуса базилика и приятной кислинки томатов).

Уверены, курятины с такой широкой вкусовой богатой палитрой вы еще не пробовали!



Окорочка "Дели" от "Наша Ряба Аппетитная"/ Фото Наша Ряба

Отдавайте предпочтение фасованной продукции.

Вакуумная упаковка или герметичный ПЭТ-лоток защищают мясо от воздействия окружающей среды (грязи, бактерий и обветривания, негативно влияющих на свежесть, вкус и товарный вид мяса).

Важно, какие пряности применялись при мариновании кусочков.

"Аппетитная" работает только с проверенными поставщиками специй. И это – очень важно! Думаете, приправы можно хранить "до окончания товарных запасов"? Отнюдь. Каждая специя имеет свой срок годности, который устанавливается производителем на основе лабораторных исследований.

Еще один важный аспект – отсутствие в приправах посторонних примесей. Покупая маринованную курочку "Аппетитная", можете быть уверены: все специи, используемые в ней, – качественные и образуют с птицей безупречный "ансамбль", деликатно оттеняя ее нежный вкус.

Теперь вы знаете, каким должен быть мясо для запекания на огне, и можете организовать идеальное барбекю. Поэтому собирайте близких, друзей – и айда на природу!