Деруны – любимое блюдо многих украинцев и не только. Обычно мы готовим исключительно из картофеля, но как вы относитесь, если мы добавим к ним кабачок? Такие деруны смело можно давать деткам, ведь они не только питательны, но и приготовлены без масла.

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Подавать их можно как в классическом варианте – со сметаной, так и с греческим йогуртом или даже с грибной поливой.

Рецепт дерунов из картофеля и кабачка

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно почистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке или пропустите через комбайн с подходящей насадкой.
  • Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите из него лишний сок.
  • Картофель, лук, кабачок, яйцо, йогурт или сметану, специи, сливочное масло и муку тщательно перемешайте.
  • Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. С помощью ложки формуйте драники и обжаривайте их на сухой сковороде с обеих сторон до готовности.
  • Готовые драники подавайте к столу со сметаной.

Приятного тебе аппетита!