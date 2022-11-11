Деруны – любимое блюдо многих украинцев и не только. Обычно мы готовим исключительно из картофеля, но как вы относитесь, если мы добавим к ним кабачок? Такие деруны смело можно давать деткам, ведь они не только питательны, но и приготовлены без масла.
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Подавать их можно как в классическом варианте – со сметаной, так и с греческим йогуртом или даже с грибной поливой.
Рецепт дерунов из картофеля и кабачка
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно почистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке или пропустите через комбайн с подходящей насадкой.
- Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите из него лишний сок.
- Картофель, лук, кабачок, яйцо, йогурт или сметану, специи, сливочное масло и муку тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. С помощью ложки формуйте драники и обжаривайте их на сухой сковороде с обеих сторон до готовности.
- Готовые драники подавайте к столу со сметаной.
Приятного тебе аппетита!