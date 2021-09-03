Драники с мясом: быстрый рецепт блюда от Эктора Хименеса-Браво
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Надоели обычные картофельные драники? Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом блюда с мясным фаршем. Новый вкус украинского блюда покорит ваш желудок!
Давайте немного отойдем от традиционного рецепта картофельных драников и приготовим их с мясом. Кстати, рецепт очень легкий в приготовлении, с ним справится каждый.
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Драники с мясом
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Драники с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
– 3 шт. картофеля;
– 200 г фарша (свинина и говядина);
– 20 г зеленого лука;
– 10 г петрушки;
– 1 куриное яйцо;
– 2 г сухого чеснока;
– 2 г паприки;
– 2 г черного молотого перца;
– 2 г соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Натрите картофель на грубой терке и отожмите лишний сок.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Нарежьте лук маленькими кольцами и смешайте с картофелем. Добавьте нарезанную петрушку и взбейте яйцо – перемешайте массу.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, включая специи и фарш.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте драники с обеих сторон до готовности.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Подавайте драники к столу со сметаной. Приятного аппетита!