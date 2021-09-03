Драники с мясом: быстрый рецепт блюда от Эктора Хименеса-Браво

Надоели обычные картофельные драники? Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом блюда с мясным фаршем. Новый вкус украинского блюда покорит ваш желудок!

Давайте немного отойдем от традиционного рецепта картофельных драников и приготовим их с мясом. Кстати, рецепт очень легкий в приготовлении, с ним справится каждый.

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Драники с мясом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Драники с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Приготовление:

Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Натрите картофель на грубой терке и отожмите лишний сок.

– 3 шт. картофеля;– 200 г фарша (свинина и говядина);– 20 г зеленого лука;– 10 г петрушки;– 1 куриное яйцо;– 2 г сухого чеснока;– 2 г паприки;– 2 г черного молотого перца;– 2 г соли.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Нарежьте лук маленькими кольцами и смешайте с картофелем. Добавьте нарезанную петрушку и взбейте яйцо – перемешайте массу.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Тщательно перемешайте все ингредиенты, включая специи и фарш.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте драники с обеих сторон до готовности.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво