Драники с мясом: быстрый рецепт блюда от Эктора Хименеса-Браво

3 сентября 2021 , 12:39
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Надоели обычные картофельные драники? Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом блюда с мясным фаршем. Новый вкус украинского блюда покорит ваш желудок!

Давайте немного отойдем от традиционного рецепта картофельных драников и приготовим их с мясом. Кстати, рецепт очень легкий в приготовлении, с ним справится каждый.

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Драники с мясом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Драники с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:
– 3 шт. картофеля;
– 200 г фарша (свинина и говядина);
– 20 г зеленого лука;
– 10 г петрушки;
– 1 куриное яйцо;
– 2 г сухого чеснока;
– 2 г паприки;
– 2 г черного молотого перца;
– 2 г соли.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Натрите картофель на грубой терке и отожмите лишний сок.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Нарежьте лук маленькими кольцами и смешайте с картофелем. Добавьте нарезанную петрушку и взбейте яйцо – перемешайте массу.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Тщательно перемешайте все ингредиенты, включая специи и фарш.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте драники с обеих сторон до готовности.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Подавайте драники к столу со сметаной. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак