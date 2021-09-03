Давайте немного отойдем от традиционного рецепта картофельных драников и приготовим их с мясом. Кстати, рецепт очень легкий в приготовлении, с ним справится каждый.

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Драники с мясом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Драники с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

– 3 шт. картофеля;

– 200 г фарша (свинина и говядина);

– 20 г зеленого лука;

– 10 г петрушки;

– 1 куриное яйцо;

– 2 г сухого чеснока;

– 2 г паприки;

– 2 г черного молотого перца;

– 2 г соли.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Натрите картофель на грубой терке и отожмите лишний сок.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Нарежьте лук маленькими кольцами и смешайте с картофелем. Добавьте нарезанную петрушку и взбейте яйцо – перемешайте массу.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Тщательно перемешайте все ингредиенты, включая специи и фарш.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте драники с обеих сторон до готовности.



Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво