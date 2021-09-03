Давайте немного отойдем от традиционного рецепта картофельных драников и приготовим их с мясом. Кстати, рецепт очень легкий в приготовлении, с ним справится каждый.

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Драники с мясом

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Драники с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

Приготовление:

  1. Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Натрите картофель на грубой терке и отожмите лишний сок.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Нарежьте лук маленькими кольцами и смешайте с картофелем. Добавьте нарезанную петрушку и взбейте яйцо – перемешайте массу.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Тщательно перемешайте все ингредиенты, включая специи и фарш.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте драники с обеих сторон до готовности.


Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво

  1. Подавайте драники к столу со сметаной. Приятного аппетита!