Давайте немного отойдем от традиционного рецепта картофельных драников и приготовим их с мясом. Кстати, рецепт очень легкий в приготовлении, с ним справится каждый.
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Драники с мясом
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Драники с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Натрите картофель на грубой терке и отожмите лишний сок.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Нарежьте лук маленькими кольцами и смешайте с картофелем. Добавьте нарезанную петрушку и взбейте яйцо – перемешайте массу.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, включая специи и фарш.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте драники с обеих сторон до готовности.
Приготовление драников с мясом / Скриншот со страницы Эктора Хименеса-Браво
- Подавайте драники к столу со сметаной. Приятного аппетита!