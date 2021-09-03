Давайте трішки відійдемо від традиційного рецепта картопляних дерунів та приготуємо їх з м'ясом. До речі, рецепт надзвичайно легкий у приготуванні, з ним справиться кожний.
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Деруни з м'ясом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Деруни з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю та почистіть від шкірки. Натріть картоплю на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Наріжте цибулю маленькими кільцями та змішайте з картоплею. Додайте нарізаної петрушки та вибийте яйце – перемішайте масу.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти, включно зі спеціями та фаршем.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією та обсмажте деруни з обох сторін до готовності.
Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво
- Подавайте деруни до столу зі сметаною. Смачного!