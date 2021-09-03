Давайте трішки відійдемо від традиційного рецепта картопляних дерунів та приготуємо їх з м'ясом. До речі, рецепт надзвичайно легкий у приготуванні, з ним справиться кожний.

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Деруни з м'ясом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Деруни з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

– 3 шт. картоплі;

– 200 г фаршу (свинина і яловичина);

– 20 г зеленої цибулі;

– 10 г петрушки;

– 1 куряче яйце;

– 2 г сухого часнику;

– 2 г паприки;

– 2 г чорного меленого перцю;

– 2 г солі.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та почистіть від шкірки. Натріть картоплю на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Наріжте цибулю маленькими кільцями та змішайте з картоплею. Додайте нарізаної петрушки та вибийте яйце – перемішайте масу.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Ретельно перемішайте всі інгредієнти, включно зі спеціями та фаршем.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією та обсмажте деруни з обох сторін до готовності.



Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво