Давайте трішки відійдемо від традиційного рецепта картопляних дерунів та приготуємо їх з м'ясом. До речі, рецепт надзвичайно легкий у приготуванні, з ним справиться кожний.

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Деруни з м'ясом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Деруни з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

Приготування:

  1. Ретельно помийте картоплю та почистіть від шкірки. Натріть картоплю на грубій тертці та відіжміть зайвий сік.


Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

  1. Наріжте цибулю маленькими кільцями та змішайте з картоплею. Додайте нарізаної петрушки та вибийте яйце – перемішайте масу.


Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

  1. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, включно зі спеціями та фаршем.


Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

  1. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією та обсмажте деруни з обох сторін до готовності.


Приготування дерунів з м'ясом / Скріншот зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво

  1. Подавайте деруни до столу зі сметаною. Смачного!