Конфеты грильяж – это любимые сладости из детства не одного поколения. Они умеренно жесткие, с большим количеством любимых орехов (лесной орех, грецкий или миндаль). Также можно использовать арахис.
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Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом приготовления грильяжа, по которому сама готовит для родных и близких. А чтобы вам легче готовилось – девушка сняла видеорецепт.
Рецепт конфет грильяж
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Грильяж / Скриншот с видео
Приготовление:
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Соедините в кастрюле сахар, мед, сливочное масло, щепотку соли и воду с лимонной кислотой.
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Варите массу при постоянном помешивании 5 минут.
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Обжаренные орехи размельчите, но чтобы они не были слишком мелкого размера.
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Добавьте в сахарную массу орехи, цукаты и перемешайте.
Скриншот с видео
- Как только масса немного остынет, сформируйте из нее шарики. Оставьте их на силиконовом коврике до полного остывания.
Скриншот с видео
- Растопите шоколад на паровой бане.
Скриншот с видео
- Покройте шоколадом шарики и оставьте охлаждаться и застывать в прохладном месте.
Скриншот с видео
- Конфеты готовы. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления конфет грильяж: