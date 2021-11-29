Конфеты грильяж – это любимые сладости из детства не одного поколения. Они умеренно жесткие, с большим количеством любимых орехов (лесной орех, грецкий или миндаль). Также можно использовать арахис.

Читайте также Готовим вдвое быстрее: почему маринованное мясо идеально подходит для домашних блюд

Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом приготовления грильяжа, по которому сама готовит для родных и близких. А чтобы вам легче готовилось – девушка сняла видеорецепт.

Рецепт конфет грильяж

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8


Грильяж / Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Соедините в кастрюле сахар, мед, сливочное масло, щепотку соли и воду с лимонной кислотой.

  2. Варите массу при постоянном помешивании 5 минут.

  3. Обжаренные орехи размельчите, но чтобы они не были слишком мелкого размера.

  4. Добавьте в сахарную массу орехи, цукаты и перемешайте.


Скриншот с видео

  1. Как только масса немного остынет, сформируйте из нее шарики. Оставьте их на силиконовом коврике до полного остывания.


Скриншот с видео

  1. Растопите шоколад на паровой бане.


Скриншот с видео

  1. Покройте шоколадом шарики и оставьте охлаждаться и застывать в прохладном месте.


Скриншот с видео

  1. Конфеты готовы. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления конфет грильяж: