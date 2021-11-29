Цукерки грильяж – це улюблені солодощі з дитинства не одного покоління. Вони вміру тверді, з великою кількістю улюблених горіхів (лісовий горіх, волоський або мигдаль). Також можна використовувати арахіс.

Читайте також Готуємо вдвічі швидше: чому мариноване м'ясо ідеально підходить для домашніх страв

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом приготування грильяжу, за яким сама готує для рідних і близьких. А щоб вам легше готувалося – дівчина відзняла відеорецепт.

Рецепт цукерок грильяж

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8



Грильяж / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 200 грамів обсмажених горіхів;

– 50 грамів апельсинових цукатів;

– 70 грамів вершкового масла;

– 100 грамів меду;

– 150 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 грам лимонної кислоти;

– 5 мілілітрів води;

– 300 грамів молочного або чорного шоколаду.

Приготування:

З'єднайте в каструлі цукор, мед, вершкове масло, дрібку солі та воду з лимонною кислотою.

Варіть масу при постійному помішуванні 5 хвилин.

Обсмажені горіхи подрібніть, але щоб вони не були занадто дрібного розміру.

Додайте до цукрової маси горіхи, цукати та перемішайте.



Скріншот з відео

Як тільки маса трішки охолоне, сформуйте з неї кульки. Залишіть їх на силіконовому килимку до повного охолодження.



Скріншот з відео

Розтопіть шоколад на паровій бані.



Скріншот з відео

Покрийте шоколадом кульки та залишіть охолоджуватися і застигати в прохолодному місці.



Скріншот з відео

Цукерки готові. Смачного!

Відеорецепт приготування цукерок грильяж: