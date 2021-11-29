Десерт из детства: готовим конфеты грильяж

Эти конфеты влюбят вас с первого кусочка, а чтобы приготовить настоящий домашний грильяж вам нужны обычные ингредиенты и немного магии.

Конфеты грильяж – это любимые сладости из детства не одного поколения. Они умеренно жесткие, с большим количеством любимых орехов (лесной орех, грецкий или миндаль). Также можно использовать арахис.

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Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом приготовления грильяжа, по которому сама готовит для родных и близких. А чтобы вам легче готовилось – девушка сняла видеорецепт.

Рецепт конфет грильяж

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8



Грильяж / Скриншот с видео

Приготовление:

Соедините в кастрюле сахар, мед, сливочное масло, щепотку соли и воду с лимонной кислотой. Варите массу при постоянном помешивании 5 минут. Обжаренные орехи размельчите, но чтобы они не были слишком мелкого размера. Добавьте в сахарную массу орехи, цукаты и перемешайте.

– 200 граммов обжаренных орехов;– 50 граммов апельсиновых цукатов;– 70 граммов сливочного масла;– 100 граммов меда;– 150 граммов сахара;– щепотка соли;– 1 грамм лимонной кислоты;– 5 миллилитров воды;– 300 граммов молочного или черного шоколада.



Скриншот с видео

Как только масса немного остынет, сформируйте из нее шарики. Оставьте их на силиконовом коврике до полного остывания.



Скриншот с видео

Растопите шоколад на паровой бане.



Скриншот с видео

Покройте шоколадом шарики и оставьте охлаждаться и застывать в прохладном месте.



Скриншот с видео

Конфеты готовы. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления конфет грильяж: