Четыре ингредиента и 20 минут: рецепт рождественской елки с нутеллой

Праздничная елка из слоеного теста – простой рецепт, который выглядит эффектно и точно привлечет внимание гостей. Она вкусная, очень красивая и готовится без лишних движений.

Такую выпечку можно сделать даже перед самым приходом друзей, пишет 24 Канал со ссылкой Fajne gotowanie. Вкусная елка создаст настроение еще до того, как ее разломают на хрустящие сладкие “веточки”.

Как приготовить елочку из слоеного теста?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 550 граммов слоеного теста;

– 150 граммов шоколадного крема с нутеллой;

– 1 яйцо;

– 10 граммов сахарной пудры.

Идеальный десерт на праздники / Фото Fajne gotowanie

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите один лист слоеного теста и намажьте его нутеллой – накройте вторым листом. Вырежьте из этой заготовки большой треугольник в форме елки, чтобы короткая сторона стала основой. С обеих сторон сделайте одинаковые надрезы, оставив посередине целую полоску теста шириной примерно 3 сантиметра. Переложите елочку на противень, застеленный бумагой. Каждую боковую полоску осторожно сверните – так получатся веточки. Из лишнего теста вырежьте формочкой печенье и одну звезду для верхушки. Положите ее на елку. Смажьте тесто взбитым яйцом и выпекайте 15 – 20 минут, пока не подрумянится. Когда выпечка остынет, посыпьте ее сахарной пудрой – и используйте все обрезки вместе с елкой, ничего не выбрасывая.

Что нельзя делать со слоеным тестом?

Не стоит насильно разделять замороженное тесто – сначала необходимо его разморозить, отмечает Recepedia. Спеша, вы рискуете разрушить нежные слои.

Не забывайте раскатывать слоеное тесто – пренебрежение этим шагом может привести к неравномерной толщине выпечки.

