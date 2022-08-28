Ванильные капкейки – это очень красивый и вкусный десерт. Особенно они понравятся детям, поэтому если на носу детский праздник – капкейки будут отличным вариантом.

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Рецепт ванильных капкейков

Время: 1,5 часа

Порций: 12 капкейков

Аппетитный десерт / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

300 грамм пшеничной муки;

3 яйца;

120 грамм сахара;

90 грамм масла;

280 грамм 18% сметаны;

1 стручок ванили или чайная ложка ванильного сахара;

2 плоские чайные ложки разрыхлителя.

Для крема из белого шоколада:

300 грамм белого шоколада;

2 стакана 36% сливок;

стручок ванили по желанию.

Приготовление:

В отдельную миску просейте разрыхлитель и муку. В металлический сосуд насыпьте примерно пол стакана сахара и щепотку соли. Добавьте сюда три яйца, взбейте все ингредиенты миксером на большой скорости до полного растворения сахара в яйцах. В конце взбивания должна образоваться пышная и легкая масса. Взбивание может занять до 10 минут (при хорошем миксере – до 5 минут). Уменьшите скорость миксера до средней. Медленно влейте растительное масло в яичную массу. В миску с яйцами добавьте сметану и ваниль. Все аккуратно перемешайте лопаткой и начните добавлять муку, смешанную с разрыхлителем. Аккуратно перемешайте тесто, пока оно не станет однородным. Вылейте тесто в формочки для капкейков, это можно сделать маленькой ложкой или кондитерским мешком с большим отверстием. Не заполняйте формы полностью, оставьте 1,5 сантиметра свободного пространства. Поставьте капкейки в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте примерно 30 минут. Через 25 минут выпекания осторожно откройте дверцу духовки и вставьте в капкейк деревянную шпажку. Если палочка сухая, когда вы ее достаете, значит они уже испечены. После выпекания капкейков слегка отклоните дверцу духовки, еще через 5 минут выньте из духовки. Для приготовления крема налейте в кастрюлю сливки, когда они станут горячими – выключите плиту. В еще горячие сливки добавьте белоснежный шоколад. Помешивайте, пока шоколад полностью не растворится. Отставьте кастрюлю до полного охлаждения, затем поместите ее в холодильник. Через два часа взбейте сливки и шоколад в густой крем (несколько минут на высокой скорости миксера). Украсьте капкейки кремом, используя кондитерский мешок с вашей любимой насадкой.

Совет: для лучшего вида посыпьте капкейки мини-зефирками.