Ванільні капкейки – це дуже красивий та надзвичайно смачний десерт. Особливо вони сподобаються дітям, тому якщо на носі дитяче свято – капкейки будуть чудовим варіантом.
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Рецепт ванільних капкейків
Час: 1,5 години
Порцій: 12 капкейків
Апетитний десерт / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 300 грамів пшеничного борошна;
- 3 яйця;
- 120 грамів цукру;
- 90 грамів олії;
- 280 грамів 18% сметани;
- 1 стручок ванілі або чайна ложка ванільного цукру;
- 2 плоскі чайні ложки розпушувача.
Для крему з білого шоколаду:
- 300 грамів білого шоколаду;
- 2 склянки 36% вершків;
- стручок ванілі за бажанням.
Приготування:
- В окрему миску просійте розпушувач і борошно.
- У металеву посудину насипте приблизно пів склянки цукру і дрібку солі. Додайте сюди три яйця, збийте всі інгредієнти міксером на великій швидкості до повного розчинення цукру в яйцях.
- В кінці збивання повинна утворитися пишна і легка маса. Збивання може тривати до 10 хвилин (при хорошому міксері – до 5 хвилин). Зменшіть швидкість міксера до середньої. Повільно влийте олію в яєчну масу.
- У миску з яйцями послідовно додайте сметану та ваніль.
- Все акуратно перемішайте лопаткою і почніть додавати борошно, змішане з розпушувачем.
- Акуратно перемішайте тісто, поки воно не стане однорідним.
- Вилийте тісто у формочки для капкейків, це можна зробити маленькою ложкою або кондитерським мішком з більшим отвором. Не заповнюйте форми повністю, залиште 1,5 сантиметра вільного простору.
- Поставте капкейки у розігріту до 175 градусів духовку та випікайте приблизно 30 хвилин.
- Приблизно через 25 хвилин випікання обережно відкрийте дверцята духовки та вставте в капкейк дерев’яну шпажку. Якщо паличка суха, коли ви її дістаєте, це означає, що вони вже спечені.
- Після випікання капкейків злегка відхиліть дверцята духовки, ще через 5 хвилин вийміть з духовки.
- Для приготування крему налийте в каструлю вершки, як вони стануть гарячі – вимкніть плиту.
- У ще гарячі вершки додайте білий шоколад. Помішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться.
- Відставте каструлю до повного охолодження, а потім помістіть її у холодильник.
- Через дві години збийте вершки і шоколад в густий крем (кілька хвилин на найвищій швидкості міксера).
- Прикрасьте капкейки кремом, використовуючи кондитерський мішок з вашою улюбленою насадкою.
Порада: для кращого вигляду посипте капкейки міні-зефірками.
Для вдалого результату:
Яйця і сметану заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб вони набули кімнатної температури.