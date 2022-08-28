Ванільні капкейки – це дуже красивий та надзвичайно смачний десерт. Особливо вони сподобаються дітям, тому якщо на носі дитяче свято – капкейки будуть чудовим варіантом.

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Рецепт ванільних капкейків

Час: 1,5 години

Порцій: 12 капкейків

Апетитний десерт / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

300 грамів пшеничного борошна;

3 яйця;

120 грамів цукру;

90 грамів олії;

280 грамів 18% сметани;

1 стручок ванілі або чайна ложка ванільного цукру;

2 плоскі чайні ложки розпушувача.

Для крему з білого шоколаду:

300 грамів білого шоколаду;

2 склянки 36% вершків;

стручок ванілі за бажанням.

Приготування:

В окрему миску просійте розпушувач і борошно. У металеву посудину насипте приблизно пів склянки цукру і дрібку солі. Додайте сюди три яйця, збийте всі інгредієнти міксером на великій швидкості до повного розчинення цукру в яйцях. В кінці збивання повинна утворитися пишна і легка маса. Збивання може тривати до 10 хвилин (при хорошому міксері – до 5 хвилин). Зменшіть швидкість міксера до середньої. Повільно влийте олію в яєчну масу. У миску з яйцями послідовно додайте сметану та ваніль. Все акуратно перемішайте лопаткою і почніть додавати борошно, змішане з розпушувачем. Акуратно перемішайте тісто, поки воно не стане однорідним. Вилийте тісто у формочки для капкейків, це можна зробити маленькою ложкою або кондитерським мішком з більшим отвором. Не заповнюйте форми повністю, залиште 1,5 сантиметра вільного простору. Поставте капкейки у розігріту до 175 градусів духовку та випікайте приблизно 30 хвилин. Приблизно через 25 хвилин випікання обережно відкрийте дверцята духовки та вставте в капкейк дерев’яну шпажку. Якщо паличка суха, коли ви її дістаєте, це означає, що вони вже спечені. Після випікання капкейків злегка відхиліть дверцята духовки, ще через 5 хвилин вийміть з духовки. Для приготування крему налийте в каструлю вершки, як вони стануть гарячі – вимкніть плиту. У ще гарячі вершки додайте білий шоколад. Помішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться. Відставте каструлю до повного охолодження, а потім помістіть її у холодильник. Через дві години збийте вершки і шоколад в густий крем (кілька хвилин на найвищій швидкості міксера). Прикрасьте капкейки кремом, використовуючи кондитерський мішок з вашою улюбленою насадкою.

Порада: для кращого вигляду посипте капкейки міні-зефірками.