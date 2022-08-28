Десерт на разные случаи жизни: готовим ванильные капкейки
28 августа 2022 , 18:19Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Сочетание рыхлого теста и нежного крема из двух ингредиентов – это то, что нужно для улучшения настроения. Полакомиться сладеньким никто не откажется, особенно когда речь идет о нежных капкейках.
Ванильные капкейки – это очень красивый и вкусный десерт. Особенно они понравятся детям, поэтому если на носу детский праздник – капкейки будут отличным вариантом.
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Рецепт ванильных капкейков
Время: 1,5 часа
Порций: 12 капкейков
Аппетитный десерт / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 300 грамм пшеничной муки;
- 3 яйца;
- 120 грамм сахара;
- 90 грамм масла;
- 280 грамм 18% сметаны;
- 1 стручок ванили или чайная ложка ванильного сахара;
- 2 плоские чайные ложки разрыхлителя.
Для крема из белого шоколада:
- 300 грамм белого шоколада;
- 2 стакана 36% сливок;
- стручок ванили по желанию.
Приготовление:
- В отдельную миску просейте разрыхлитель и муку.
- В металлический сосуд насыпьте примерно пол стакана сахара и щепотку соли. Добавьте сюда три яйца, взбейте все ингредиенты миксером на большой скорости до полного растворения сахара в яйцах.
- В конце взбивания должна образоваться пышная и легкая масса. Взбивание может занять до 10 минут (при хорошем миксере – до 5 минут). Уменьшите скорость миксера до средней. Медленно влейте растительное масло в яичную массу.
- В миску с яйцами добавьте сметану и ваниль.
- Все аккуратно перемешайте лопаткой и начните добавлять муку, смешанную с разрыхлителем.
- Аккуратно перемешайте тесто, пока оно не станет однородным.
- Вылейте тесто в формочки для капкейков, это можно сделать маленькой ложкой или кондитерским мешком с большим отверстием. Не заполняйте формы полностью, оставьте 1,5 сантиметра свободного пространства.
- Поставьте капкейки в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте примерно 30 минут.
- Через 25 минут выпекания осторожно откройте дверцу духовки и вставьте в капкейк деревянную шпажку. Если палочка сухая, когда вы ее достаете, значит они уже испечены.
- После выпекания капкейков слегка отклоните дверцу духовки, еще через 5 минут выньте из духовки.
- Для приготовления крема налейте в кастрюлю сливки, когда они станут горячими – выключите плиту.
- В еще горячие сливки добавьте белоснежный шоколад. Помешивайте, пока шоколад полностью не растворится.
- Отставьте кастрюлю до полного охлаждения, затем поместите ее в холодильник.
- Через два часа взбейте сливки и шоколад в густой крем (несколько минут на высокой скорости миксера).
- Украсьте капкейки кремом, используя кондитерский мешок с вашей любимой насадкой.
Совет: для лучшего вида посыпьте капкейки мини-зефирками.
Для удачного результата
Яйца и сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы они били комнатной температуры.