Даже есть жаль: 10 презентаций ресторанных блюд, от которых глаз не оторвать

Ищете вдохновения для новых кулинарных шедевров? Мир профессиональной кулинарии также не знает покоя. Повара и кондитеры без устали экспериментируют, создавая блюда, которые пленяют не только вкусом, но и самой подачей.

Вот 10 блюд, оформленных поварами мирового уровня. Мы изрядно постарались, чтобы подобрать лучшие из лучших.

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Нереально изысканная подача – только посмотрите!

Закуски

Чтобы разогреть аппетит и рецепторы, первыми в ресторанах подают легкие закуски из овощей, рыбы или мяса. Мы выбрали три овощных закуски, от которых уже течет слюнка.

Закуска из авокадо и цветков цуккини



Закуска из авокадо и цветков цуккини / Фото шеф-повара Ben Boeynaems

Фаршированный сладкий помидор с базиликовым сорбетом и песто

Фаршированный помидор на закуску / Фото шеф-повара Kirk Westaway

Карпаччо из томатов, песто и цветов



Помидорная закуска / Фото шеф-повара Alessandro Riemer

Основные блюда

Вы только взгляните на эти произведения искусства, которые заботливо презентуют шеф-повара. Чтобы приготовить такое блюдо дома и изысканно подать его, вам точно нужно немного магии.

Рататуй с двумя пюре и зеленым маслом



Овощной рататуй с двумя пюре / Фото шеф-повара Rich Knott

Итальянские равиоли с рикоттой и бланшированными чери



Равиоли с овощами / Фото шеф-повара Метео Зельонка

Филе скумбрии с кранчем и лепестками



Скумбрия с лепестками / Фото шеф-повара Yuri Wattimena

Десерты

Десерт – неотъемлемая часть любой трапезы. Сколько труда вложили кондитеры в свои шедевры, чтобы удивить клиентов не только презентацией, но и вкусом!

Миниатюра клубничного торта Фризье



Мини Фризье / Фото кондитера Patissier Cheng

Панна-котта с пюре манго и шоколадным диском



Панна-котта с манго / Фото кондитера David Vidal

Париж-Брест



Карамельный Париж-Брест / Фото кондитера Miquel Guarro

Бисквитный торт "Радуга" со сливочным кремом

И наконец яркий торт "Радуга", выполненный в стиле игрушки антистресс Поп-ит.



Торт "Радуга" / Фото кондитера Dinara Kasko



Торт "Радуга" / Фото кондитера Dinara Kasko

Мы уверены, что смогли хоть немного вдохновить вас изысканными презентациями современных ресторанных блюд.