Вот 10 блюд, оформленных поварами мирового уровня. Мы изрядно постарались, чтобы подобрать лучшие из лучших.
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Нереально изысканная подача – только посмотрите!
Закуски
Чтобы разогреть аппетит и рецепторы, первыми в ресторанах подают легкие закуски из овощей, рыбы или мяса. Мы выбрали три овощных закуски, от которых уже течет слюнка.
Закуска из авокадо и цветков цуккини
Закуска из авокадо и цветков цуккини / Фото шеф-повара Ben Boeynaems
Фаршированный сладкий помидор с базиликовым сорбетом и песто
Фаршированный помидор на закуску / Фото шеф-повара Kirk Westaway
Карпаччо из томатов, песто и цветов
Помидорная закуска / Фото шеф-повара Alessandro Riemer
Основные блюда
Вы только взгляните на эти произведения искусства, которые заботливо презентуют шеф-повара. Чтобы приготовить такое блюдо дома и изысканно подать его, вам точно нужно немного магии.
Рататуй с двумя пюре и зеленым маслом
Овощной рататуй с двумя пюре / Фото шеф-повара Rich Knott
Итальянские равиоли с рикоттой и бланшированными чери
Равиоли с овощами / Фото шеф-повара Метео Зельонка
Филе скумбрии с кранчем и лепестками
Скумбрия с лепестками / Фото шеф-повара Yuri Wattimena
Десерты
Десерт – неотъемлемая часть любой трапезы. Сколько труда вложили кондитеры в свои шедевры, чтобы удивить клиентов не только презентацией, но и вкусом!
Миниатюра клубничного торта Фризье
Мини Фризье / Фото кондитера Patissier Cheng
Панна-котта с пюре манго и шоколадным диском
Панна-котта с манго / Фото кондитера David Vidal
Париж-Брест
Карамельный Париж-Брест / Фото кондитера Miquel Guarro
Бисквитный торт "Радуга" со сливочным кремом
И наконец яркий торт "Радуга", выполненный в стиле игрушки антистресс Поп-ит.
Торт "Радуга" / Фото кондитера Dinara Kasko
Торт "Радуга" / Фото кондитера Dinara Kasko
Мы уверены, что смогли хоть немного вдохновить вас изысканными презентациями современных ресторанных блюд.