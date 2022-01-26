Галетное печенье – это разновидность печенья, которое внешне и по консистенции похоже на крекер. Преимущественно его готовят из муки, сахара, разрыхлителя и яиц.

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Рецепт галетного печенья

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8



Фото из инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 2 столовых ложки молока;

– 2 столовых ложки сахара;

– 2 столовых ложки масла;

– 11 столовых ложек муки;

– 2 столовых ложки кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте яйца, сахар, молоко и масло. Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком. Отдельно смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, крахмал и соль. Добавьте смесь сухих ингредиентов в яичную массу и замесите тесто. Заверните тесто в слой пищевой пленки и оставьте его "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.



Скриншот из видео

Посыпьте стол небольшим количеством муки и выложите тесто. Раскатайте его в слой толщиной 5 – 6 миллиметров.

С помощью фигурной формы вырежьте из теста печенье и переложите его на противень, покрытый пергаментом.



Скриншот из видео

Сделайте в нем дырочки с помощью деревянной шпажки.



Скриншот из видео

Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке 10 – 12 минут.



Скриншот из видео

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления галетного печенья: