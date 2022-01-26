Галетное печенье – это разновидность печенья, которое внешне и по консистенции похоже на крекер. Преимущественно его готовят из муки, сахара, разрыхлителя и яиц.

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Рецепт галетного печенья

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8


Фото из инстаграма Лизы Глинской

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте яйца, сахар, молоко и масло. Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком.

  2. Отдельно смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, крахмал и соль.

  3. Добавьте смесь сухих ингредиентов в яичную массу и замесите тесто.

  4. Заверните тесто в слой пищевой пленки и оставьте его "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.


Скриншот из видео

  1. Посыпьте стол небольшим количеством муки и выложите тесто. Раскатайте его в слой толщиной 5 – 6 миллиметров.
  1. С помощью фигурной формы вырежьте из теста печенье и переложите его на противень, покрытый пергаментом.


Скриншот из видео

  1. Сделайте в нем дырочки с помощью деревянной шпажки.


Скриншот из видео

  1. Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке 10 – 12 минут.


Скриншот из видео

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления галетного печенья: