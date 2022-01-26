Галетне печиво – це різновид печива, який ззовні та по консистенції схожий на крекер. Переважно його готують з борошна, цукру, розпушувача та яєць.

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Рецепт галетного печива

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8



Фото з інстаграму Глінської

Інгредієнти:

– 2 курячих яйця;

– 2 столові ложки молока;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки олії;

– 11 столових ложок борошна;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте яйця, цукор, молоко та олію. Ретельно перемішайте інгредієнти вінчиком.

Окремо змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, крохмаль та сіль.

Додайте суміш сухих інгредієнтів до яєчної маси та замісіть тісто.

Загорніть тісто в шар харчової плівки та залишіть його "відпочити" на 30 хвилин при кімнатній температурі.



Скріншот з відео

Посипте стільницю невеликою кількістю борошна та викладіть тісто. Розкачайте його в шар товщиною 5 – 6 міліметрів.

За допомогою фігурної форми виріжте з тіста печиво та перекладіть його на деко вкрите пергаментом.



Скріншот з відео

Зробіть на ньому дірочки за допомогою дерев'яної шпажки.



Скріншот з відео

Випікайте печиво в розігрітій до 175 градусів духовці 10 – 12 хвилин.



Скріншот з відео

Смачного!

Відеорецепт приготування галетного печива: