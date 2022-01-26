Дети его обожают: рецепт галетного печенья "цветочек"
Источник:ютуб Лизы Глинской
Планируете порадовать детей вкусным домашним печеньем? Обязательно сформируйте его в виде цветочков, разнообразных животных или геометрических фигур. Так вы не только полакомитесь домашней выпечкой, но и поиграете.
Галетное печенье – это разновидность печенья, которое внешне и по консистенции похоже на крекер. Преимущественно его готовят из муки, сахара, разрыхлителя и яиц.
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Рецепт галетного печенья
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Фото из инстаграма Лизы Глинской
– 2 куриных яйца;
– 2 столовых ложки молока;
– 2 столовых ложки сахара;
– 2 столовых ложки масла;
– 11 столовых ложек муки;
– 2 столовых ложки кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.
Приготовление:
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В глубокой посуде смешайте яйца, сахар, молоко и масло. Тщательно перемешайте ингредиенты венчиком.
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Отдельно смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, крахмал и соль.
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Добавьте смесь сухих ингредиентов в яичную массу и замесите тесто.
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Заверните тесто в слой пищевой пленки и оставьте его "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.
Скриншот из видео
- Посыпьте стол небольшим количеством муки и выложите тесто. Раскатайте его в слой толщиной 5 – 6 миллиметров.
- С помощью фигурной формы вырежьте из теста печенье и переложите его на противень, покрытый пергаментом.
Скриншот из видео
- Сделайте в нем дырочки с помощью деревянной шпажки.
Скриншот из видео
- Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке 10 – 12 минут.
Скриншот из видео
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления галетного печенья: