Известная украинская кондитер Лиза Глинская подготовила подборку блюд, которые идеально подойдут для завтрака малышей.
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Девушка выбрала блюда, которые наиболее сбалансированы и понравятся детям, ведь накормить их утром не так легко, как кажется на первый взгляд.
Что приготовить детям на завтрак
– Супербутерброд с начинкой
Жареные бутерброды с начинкой / Инстаграм Лизы Глинской
Дети обожают бутерброды – это не секрет. Поскольку бутерброды преимущественно закрыты, начинкой для них могут быть любые ингредиенты: мясо, рыба, овощи или сыры. Даже укроп и петрушку можно замаскировать в бутерброде под слоем ветчины или сыра.
– Домашние куриные сосиски
Домашние куриные сосиски / Инстаграм Лизы Глинской
Сосиски, пожалуй, одно из любимых блюд детей, но покупая их в магазине вы не знаете, какие именно консерванты и ингредиенты добавляет туда производитель. Лиза Глинская предлагает вам готовить их самостоятельно, заготовку делать с вечера, а утром только отваривать.
– Омлет-рулет с овощами
Омлет с овощами в рулете / Инстаграм Лизы Глинской
Добавьте в омлет овощей, зелени, немного ароматного сыра и ваш ребенок будет кушать его с удовольствием.
– Сырники и ленивые вареники
Сырники в духовке / Инстаграм Лизы Глинской
Достаточно универсальные блюда, которые вы можете приготовить заранее. Также вы можете приготовить сырники и заморозить их, а утром только обжарить и горячими подать к столу.
Вкусными дополнениями к этим блюдам будут разнообразные ягодные варенья и соусы.
– Королевские ватрушки
Детки обожают выпечку, а с домашним творогом она еще и будет полезной и питательной. Добавьте к ватрушкам свежие или мороженые ягоды или же фрукты – так будет вкуснее.
– Маковые панкейки с малиной
Панкейки с маком / Инстаграм Лизы Глинской
Все дети обожают оладьи, а на их приготовление вам не нужно тратить много времени по утрам.
– Рыбные котлеты
Рыбные котлеты в духовке / Инстаграм Лизы Глинской
Секрет удачных рыбных котлет для детей – отсутствие лука. Даже если ваш ребенок не любит рыбу, не говорите ему из чего они, ребенок может не догадаться. Для котлет выбирайте рыбу с невыраженным запахом: дорадо, сибас, минтай.
– Рыбный пирог
Вкусный рыбный пирог с лососем / Инстаграм Лизы Глинской
Приготовьте рыбный пирог вечером, холодным он подойдет еще лучше, а запах рыбы не будет беспокоить ребенка.
Приятного аппетита вам и вашим деткам!