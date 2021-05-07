Известная украинская кондитер Лиза Глинская подготовила подборку блюд, которые идеально подойдут для завтрака малышей.

Читайте также Как побудить детей питаться полезно: мама создает сказочные сцены на тарелках

Девушка выбрала блюда, которые наиболее сбалансированы и понравятся детям, ведь накормить их утром не так легко, как кажется на первый взгляд.

Что приготовить детям на завтрак

– Супербутерброд с начинкой



Жареные бутерброды с начинкой / Инстаграм Лизы Глинской

Дети обожают бутерброды – это не секрет. Поскольку бутерброды преимущественно закрыты, начинкой для них могут быть любые ингредиенты: мясо, рыба, овощи или сыры. Даже укроп и петрушку можно замаскировать в бутерброде под слоем ветчины или сыра.

– Домашние куриные сосиски



Домашние куриные сосиски / Инстаграм Лизы Глинской

Сосиски, пожалуй, одно из любимых блюд детей, но покупая их в магазине вы не знаете, какие именно консерванты и ингредиенты добавляет туда производитель. Лиза Глинская предлагает вам готовить их самостоятельно, заготовку делать с вечера, а утром только отваривать.

– Омлет-рулет с овощами



Омлет с овощами в рулете / Инстаграм Лизы Глинской

Добавьте в омлет овощей, зелени, немного ароматного сыра и ваш ребенок будет кушать его с удовольствием.

– Сырники и ленивые вареники



Сырники в духовке / Инстаграм Лизы Глинской

Достаточно универсальные блюда, которые вы можете приготовить заранее. Также вы можете приготовить сырники и заморозить их, а утром только обжарить и горячими подать к столу.

Вкусными дополнениями к этим блюдам будут разнообразные ягодные варенья и соусы.

– Королевские ватрушки

Детки обожают выпечку, а с домашним творогом она еще и будет полезной и питательной. Добавьте к ватрушкам свежие или мороженые ягоды или же фрукты – так будет вкуснее.

– Маковые панкейки с малиной



Панкейки с маком / Инстаграм Лизы Глинской

Все дети обожают оладьи, а на их приготовление вам не нужно тратить много времени по утрам.

– Рыбные котлеты



Рыбные котлеты в духовке / Инстаграм Лизы Глинской

Секрет удачных рыбных котлет для детей – отсутствие лука. Даже если ваш ребенок не любит рыбу, не говорите ему из чего они, ребенок может не догадаться. Для котлет выбирайте рыбу с невыраженным запахом: дорадо, сибас, минтай.

– Рыбный пирог



Вкусный рыбный пирог с лососем / Инстаграм Лизы Глинской

Приготовьте рыбный пирог вечером, холодным он подойдет еще лучше, а запах рыбы не будет беспокоить ребенка.

Приятного аппетита вам и вашим деткам!