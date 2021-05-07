Відома українська кондитерка Ліза Глінська підготувала підбірку страв, котрі ідеально підійдуть для сніданку малечі.

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Дівчина обрала страви, котрі найбільш збалансовані та сподобаються дітям, адже нагодувати їх зранку не так легко, як здається на перший погляд.

Що приготувати дітям на сніданок

– Суперканапка з начинкою

Смажені канапки з начинкою / інстаграм Лізи Глінської

Діти обожнюють канапки – це не секрет. Оскільки канапки переважно закриті, начинкою для них можуть бути будь-які інгредієнти: м'ясо, риба, овочі чи сири. Навіть кріп та петрушку можна замаскувати в канапці під шаром шинки чи твердого сиру.

– Домашні курячі сосиски

Домашні курячі сосиски / інстаграм Лізи Глінської

Сосиски, мабуть, одна з улюблених страв дітей, але купуючи їх в магазині ви не знаєте, які саме консерванти та інгредієнти додає туди виробник. Ліза Глінська пропонує вам готувати їх самостійно, заготовку робити з вечора, а зранку тільки відварювати.

– Омлет-рулет з овочами

Омлет з овочами в рулеті/ інстаграм Лізи Глінської

Додайте в омлет овочів, зелені, трішки ароматного сиру та ваша дитина смакуватиме ним із задоволенням.

– Сирники та ліниві вареники

Сирники в духовці / інстаграм Лізи Глінської

Досить універсальні страви, котрі ви можете приготувати заздалегідь. Також ви можете приготувати сирники та заморозити їх, а зранку тільки обсмажити та гарячими подати до столу.

Смачними доповненнями до цих страв будуть різноманітні ягідні варення та соуси.

– Королівські ватрушки

Дітки обожнюють випічку, а з домашнім сиром вона ще й буде корисною та поживною. Додайте до ватрушок свіжі або морожені ягоди чи фрукти – так буде смачніше.

– Макові панкейки з малиною

Панкейки з маком / інстаграм Лізи Глінської

Всі діти обожнюють оладки, а на їх приготування вам не потрібно витрачати багато часу вранці.

– Рибні котлети

Рибні котлети в духовці / інстаграм Лізи Глінської

Секрет вдалих рибних котлет для дітей – відсутність цибулі. Навіть, якщо ваша дитина не любить рибу, не говоріть їй з чого вони, дитина може саме не здогадатися. Для котлет обирайте рибу з невираженим запахом: дорадо, сібас, мінтай.

– Рибний пиріг

Смачний рибний пиріг з лососем / інстаграм Лізи Глінської

Приготуйте рибний пиріг звечора, холодним він смакуватиме ще краще, а запах риби не буде турбувати дитину.

Смачного вам та вашим діткам!