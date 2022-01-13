Диетические закуски на Старый Новый год 2022: рецепты с лососем, авокадо и креветками
13 января 2022 , 17:08Читати новину українською
Источник:24 канал
Если вы начали "новую" жизнь с 1 января, но отпраздновать Старый Новый год планируете в кругу друзей, которые не слишком заботятся о своем питании – принесите полезные закуски с собой. 15 минут и они готовы!
Чтобы не переедать на шумных вечеринках – отдавайте предпочтение легким закускам из авокадо, лосося, курочки су-вид и другим сезонным овощам.
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Мы подготовили для вас два варианта низкокалорийных закусок, которые не навредят вашей фигуре, но насытят организм.
Корзинки с кремом авокадо и лососем
- Время: 15 минут
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– песочные или вафельные корзины;
– авокадо;
– слабосоленый лосось;
– зеленый лук;
– лимонный сок.
Приготовление:
- Разрежьте спелое авокадо пополам, выньте косточку. С помощью ложки достаньте мякоть и переложите ее в мисочку.
- Сбрызните лимонным соком авокадо и разомните его в пюре вилкой.
- Выложите массу в корзинки и разровняйте ложкой.
- Рыбу нарежьте тонкими ломтями, сверните их рулетиком и выложите на крем с авокадо.
- Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им закуску.
Приятного аппетита!
Закуска с креветками
- Время: 15 минут
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– соленый крекер;
– сливочный крем-сыр;
– креветки;
– микрозелень.
Приготовление:
- В кипящей подсоленной воде отварите очищенные креветки, около 2 – 3 минут (время зависит от размера).
- Смажьте крекер сливочным крем-сыром.
- Выложите на основу отварные и немного охлажденные креветки, посыпьте микрозеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Проверьте себя! А вы умеете правильно есть палочками?