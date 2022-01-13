Диетические закуски на Старый Новый год 2022: рецепты с лососем, авокадо и креветками

13 января 2022 , 17:08
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Источник:

24 канал

Если вы начали "новую" жизнь с 1 января, но отпраздновать Старый Новый год планируете в кругу друзей, которые не слишком заботятся о своем питании – принесите полезные закуски с собой. 15 минут и они готовы!

Чтобы не переедать на шумных вечеринках – отдавайте предпочтение легким закускам из авокадо, лосося, курочки су-вид и другим сезонным овощам.

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Мы подготовили для вас два варианта низкокалорийных закусок, которые не навредят вашей фигуре, но насытят организм.

Корзинки с кремом авокадо и лососем

  • Время: 15 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– песочные или вафельные корзины;
– авокадо;
– слабосоленый лосось;
– зеленый лук;
– лимонный сок.

Приготовление:

  1. Разрежьте спелое авокадо пополам, выньте косточку. С помощью ложки достаньте мякоть и переложите ее в мисочку.
  2. Сбрызните лимонным соком авокадо и разомните его в пюре вилкой.
  3. Выложите массу в корзинки и разровняйте ложкой.
  4. Рыбу нарежьте тонкими ломтями, сверните их рулетиком и выложите на крем с авокадо.
  5. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им закуску.

Приятного аппетита!

Закуска с креветками

  • Время: 15 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– соленый крекер;
– сливочный крем-сыр;
– креветки;
– микрозелень.

Приготовление:

  1. В кипящей подсоленной воде отварите очищенные креветки, около 2 – 3 минут (время зависит от размера).
  2. Смажьте крекер сливочным крем-сыром.
  3. Выложите на основу отварные и немного охлажденные креветки, посыпьте микрозеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете правильно есть палочками?

 

Автор: Богданна Рибак