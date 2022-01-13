Щоб не переїдати на гучних вечірках – віддавайте перевагу легким закускам з авокадо, лосося, курочки су-від та інших сезонних овочів.

Читайте також Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Ми підготували для вас два варіанти низькокалорійних закусок, які не зашкодять вашій фігурі, але наситять організм.

Кошики з кремом авокадо і лососем

  • Час: 15 хвилин


Фото Shutterstock

Приготування:

  1. Розріжте спіле авокадо навпіл, вийміть кісточку. За допомогою ложки дістаньте м'якоть та перекладіть її в мисочку.
  1. Збризніть лимонним соком авокадо та розімніть його в пюре виделкою.
  1. Викладіть масу в кошики та розрівняйте ложкою.
  1. Рибу наріжте тонкими скибками, скрутіть їх та рулетиком та викладіть на крем з авокадо.
  1. Дрібно наріжте зелену цибулю та посипте нею закуску.

Смачного!

Закуска з креветками

  • Час: 15 хвилин


Фото Shutterstock

Приготування:

  1. У киплячій підсоленій воді відваріть очищені креветки, близько 2 – 3 хвилин (час залежить від розміру).
  1. Змастіть крекер вершковим крем-сиром.
  1. Викладіть на основу відварені та трішки охолоджені креветки, посипте мікрозеленню та подавайте до столу.

Смачного!

Перевірте себе! А ви вмієте правильно їсти паличками?