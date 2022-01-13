Щоб не переїдати на гучних вечірках – віддавайте перевагу легким закускам з авокадо, лосося, курочки су-від та інших сезонних овочів.
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Ми підготували для вас два варіанти низькокалорійних закусок, які не зашкодять вашій фігурі, але наситять організм.
Кошики з кремом авокадо і лососем
- Час: 15 хвилин
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Приготування:
- Розріжте спіле авокадо навпіл, вийміть кісточку. За допомогою ложки дістаньте м'якоть та перекладіть її в мисочку.
- Збризніть лимонним соком авокадо та розімніть його в пюре виделкою.
- Викладіть масу в кошики та розрівняйте ложкою.
- Рибу наріжте тонкими скибками, скрутіть їх та рулетиком та викладіть на крем з авокадо.
- Дрібно наріжте зелену цибулю та посипте нею закуску.
Смачного!
Закуска з креветками
- Час: 15 хвилин
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Приготування:
- У киплячій підсоленій воді відваріть очищені креветки, близько 2 – 3 хвилин (час залежить від розміру).
- Змастіть крекер вершковим крем-сиром.
- Викладіть на основу відварені та трішки охолоджені креветки, посипте мікрозеленню та подавайте до столу.
Смачного!
Перевірте себе! А ви вмієте правильно їсти паличками?