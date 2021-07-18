Диетический шоколадный брауни с клубникой: домашний рецепт десерта

Все любят сладкое, но и о фигуре не надо забывать. Мы подготовили для вас диетический рецепт шоколадного брауни, который понравится всем.

Брауни – традиционное блюдо американской кухни. Шоколадный десерт выпекают в виде пирожного, пирога.

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Для приготовления теста используют какао-порошок, пшеничная мука, яйца, сахар, сливочное масло. Сахар можно не добавлять или заменить на стевию.

Существует много версий происхождения десерта. Самая распространенная версия – впервые брауни приготовила кухарка Берта Палмер, которая работала в чикагском отеле Palmer House к Всемирной выставке в 1893 году. Оригинальный рецепт до сих пор есть в меню этого отеля.

Существует несколько десятков рецептов брауни. Тесто внутри должно быть влажным и мягким. Иногда добавляют различные виды начинок – вишни, шоколад, сверху украшают глазурью, взбитыми сливками, орехами.

Рецепт шоколадного брауни

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 477 ккал

Ингредиенты:– 50 граммов кокосовых сливок;– 100 граммов клубники;– 40 граммов муки;– 40 граммов рисовой муки;– 5 граммов разрыхлителя;– 1 яйцо;– плитка шоколада (80% какао)– подсластитель стевия (на ваш вкус)– щепотка соли.

Шоколадный брауни / Фото с инстаграм Fat Killers