Диетический шоколадный брауни с клубникой: домашний рецепт десерта

18 июля 2021 , 14:25
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Все любят сладкое, но и о фигуре не надо забывать. Мы подготовили для вас диетический рецепт шоколадного брауни, который понравится всем.

Брауни – традиционное блюдо американской кухни. Шоколадный десерт выпекают в виде пирожного, пирога. 

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Для приготовления теста используют какао-порошок, пшеничная мука, яйца, сахар, сливочное масло. Сахар можно не добавлять или заменить на стевию.

Существует много версий происхождения десерта. Самая распространенная версия – впервые брауни приготовила кухарка Берта Палмер, которая работала в чикагском отеле Palmer House к Всемирной выставке в 1893 году. Оригинальный рецепт до сих пор есть в меню этого отеля.

Существует несколько десятков рецептов брауни. Тесто внутри должно быть влажным и мягким. Иногда добавляют различные виды начинок – вишни, шоколад, сверху украшают глазурью, взбитыми сливками, орехами.

Рецепт шоколадного брауни

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 477 ккал
Ингредиенты:
– 50 граммов кокосовых сливок;
– 100 граммов клубники;
– 40 граммов муки;
– 40 граммов рисовой муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 1 яйцо;
– плитка шоколада (80% какао)
– подсластитель стевия (на ваш вкус)
– щепотка соли.

Шоколадный брауни / Фото с инстаграм Fat Killers

  1. Клубнику помойте, очистите, несколько – оставьте для декора, другую – измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. В кастрюле на водяной бане растопите шоколад.
  3. В миске смешайте яйцо с кокосовыми сливками.
  4. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. 
  5. Муку соедините с разрыхлителем, добавьте кокосовые сливки с яйцом, клубничное пюре, подсластитель, шоколад, перемешайте до однородной консистенции.
  6. Тесто вылейте в форму.
  7. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте выпекаться в течение 30 минут.
  8. Достаньте готовый брауни, выложите на тарелку. Задекорируйте ломтиками клубники, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева