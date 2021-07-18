Диетический шоколадный брауни с клубникой: домашний рецепт десерта
18 июля 2021 , 14:25Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Все любят сладкое, но и о фигуре не надо забывать. Мы подготовили для вас диетический рецепт шоколадного брауни, который понравится всем.
Брауни – традиционное блюдо американской кухни. Шоколадный десерт выпекают в виде пирожного, пирога.
Читайте также Еда спецназначения: зачем нашему организму функциональные продукты
Для приготовления теста используют какао-порошок, пшеничная мука, яйца, сахар, сливочное масло. Сахар можно не добавлять или заменить на стевию.Существует много версий происхождения десерта. Самая распространенная версия – впервые брауни приготовила кухарка Берта Палмер, которая работала в чикагском отеле Palmer House к Всемирной выставке в 1893 году. Оригинальный рецепт до сих пор есть в меню этого отеля.
Существует несколько десятков рецептов брауни. Тесто внутри должно быть влажным и мягким. Иногда добавляют различные виды начинок – вишни, шоколад, сверху украшают глазурью, взбитыми сливками, орехами.
Рецепт шоколадного брауни
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 477 ккал
– 50 граммов кокосовых сливок;
– 100 граммов клубники;
– 40 граммов муки;
– 40 граммов рисовой муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 1 яйцо;
– плитка шоколада (80% какао)
– подсластитель стевия (на ваш вкус)
– щепотка соли.
Шоколадный брауни / Фото с инстаграм Fat Killers
- Клубнику помойте, очистите, несколько – оставьте для декора, другую – измельчите в блендере до состояния пюре.
- В кастрюле на водяной бане растопите шоколад.
- В миске смешайте яйцо с кокосовыми сливками.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Муку соедините с разрыхлителем, добавьте кокосовые сливки с яйцом, клубничное пюре, подсластитель, шоколад, перемешайте до однородной консистенции.
- Тесто вылейте в форму.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте выпекаться в течение 30 минут.
- Достаньте готовый брауни, выложите на тарелку. Задекорируйте ломтиками клубники, разрежьте на порции. Приятного аппетита!