Брауні – традиційна страва американської кухні. Шоколадний десерт випікають у вигляді тістечка, пирога.
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Для приготування тіста використовують кака-порошок, пшеничне борошно, яйця, цукор, вершкове масло. Цукор можна не додавати або замінити на стевію.
Існує декілька десятків рецептів брауні. Тісто усередині має бути вологе та м'яке. Іноді додають різні види начинок – вишні, шоколад, зверху прикрашають глазур'ю, збитими вершками, горіхами.
Рецепт шоколадного брауні
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 477 ккал
Шоколадний брауні/ Фото з інстаграму Fat Killers
- Полуницю помийте, почистіть, кілька – залиште для декору, іншу – подрібніть у блендері до стану пюре.
- У каструлі на водяній бані розтопіть шоколад.
- У мисці змішайте яйце з кокосовими вершками.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Борошно з'єднайте з розпушувачем, додайте кокосові вершки з яйцем, полуничне пюре, підсолоджувач, шоколад, перемішайте до однорідної консистенції.
- Тісто вилийте у форму.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте випікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте готовий брауні, викладіть на тарілку. Задекоруйте скибочками полуниці, розріжте на порції. Смачного!