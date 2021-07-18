Брауни – традиционное блюдо американской кухни. Шоколадный десерт выпекают в виде пирожного, пирога.

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Для приготовления теста используют какао-порошок, пшеничная мука, яйца, сахар, сливочное масло. Сахар можно не добавлять или заменить на стевию.

Существует несколько десятков рецептов брауни. Тесто внутри должно быть влажным и мягким. Иногда добавляют различные виды начинок – вишни, шоколад, сверху украшают глазурью, взбитыми сливками, орехами.

Рецепт шоколадного брауни

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 477 ккал

Шоколадный брауни / Фото с инстаграм Fat Killers

  1. Клубнику помойте, очистите, несколько – оставьте для декора, другую – измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. В кастрюле на водяной бане растопите шоколад.
  3. В миске смешайте яйцо с кокосовыми сливками.
  4. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  5. Муку соедините с разрыхлителем, добавьте кокосовые сливки с яйцом, клубничное пюре, подсластитель, шоколад, перемешайте до однородной консистенции.
  6. Тесто вылейте в форму.
  7. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте выпекаться в течение 30 минут.
  8. Достаньте готовый брауни, выложите на тарелку. Задекорируйте ломтиками клубники, разрежьте на порции. Приятного аппетита!