Диетологи предупреждают: чего нельзя есть на завтрак летом

Жара диктует свои правила питания. Завтрак – залог удачного дня, поэтому выбирать правильные продукты для первого приема пищи особенно важно.

Рацион и режим питания определяются не только вкусом или диетой, но и погодными условиями. Если зимой нам нужны сытные продукты, то в летнем меню должно быть больше овощей и фруктов.

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По словам врача-диетолога Нурии Диановой, рацион следует корректировать с учетом погоды. В жару не нужно такого количества пищи, как в холодный период. Утром, например, не стоит употреблять манную кашу, ведь после такого завтрака быстро возникает чувство голода.

Любая другая крупа немного медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает... – поясняет эксперт.

Завтрак – важный прием пищи / Фото Unsplash

Также не стоит злоупотреблять кашами, приготовленными на молоке. Летом всегда есть риск, что такая каша может быстро испортиться и нанести организму вред. Лучший летний завтрак – каша на воде с фруктами и ягодами.

Рецепт овсяной каши от Джейми Оливера

Порций: 1

Время: 15 минут

Вкусно и полезно​ / Фото Unsplash

Ингредиенты:

160 грамм овсяной каши;

600 милилитров воды;

фрукты, ягоды.

Приготовление:

Влейте воду в большую кастрюлю, добавьте овсяную кашу и поставьте на средний огонь. Добавьте щепотку морской соли и перемешайте деревянной ложкой. Доведите до кипения и варите в течение 5 – 6 минут, перемешивая как можно чаще, чтобы получить нежную кашу. Дополните свою кашу любимым сочетанием свежих фруктов, орехов и семян, подслащивая своему вкусу.

Добавки

Каша из ежевики и яблок

Натрите на крупной терке яблоко и смешайте его с медом и ежевикой. Выложите в кашу.

Банановая каша

Размешайте щедрую щепотку молотой корицы, немного мака и кленовый сироп. Сверху положите нарезанный банан и горсть поджаренного миндаля.