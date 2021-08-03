Рацион и режим питания определяются не только вкусом или диетой, но и погодными условиями. Если зимой нам нужны сытные продукты, то в летнем меню должно быть больше овощей и фруктов.
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По словам врача-диетолога Нурии Диановой, рацион следует корректировать с учетом погоды. В жару не нужно такого количества пищи, как в холодный период. Утром, например, не стоит употреблять манную кашу, ведь после такого завтрака быстро возникает чувство голода.
Любая другая крупа немного медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает... – поясняет эксперт.
Завтрак – важный прием пищи / Фото Unsplash
Также не стоит злоупотреблять кашами, приготовленными на молоке. Летом всегда есть риск, что такая каша может быстро испортиться и нанести организму вред. Лучший летний завтрак – каша на воде с фруктами и ягодами.
Рецепт овсяной каши от Джейми Оливера
Порций: 1
Время: 15 минут
Вкусно и полезно / Фото Unsplash
Ингредиенты:
Приготовление:
- Влейте воду в большую кастрюлю, добавьте овсяную кашу и поставьте на средний огонь.
- Добавьте щепотку морской соли и перемешайте деревянной ложкой.
- Доведите до кипения и варите в течение 5 – 6 минут, перемешивая как можно чаще, чтобы получить нежную кашу.
- Дополните свою кашу любимым сочетанием свежих фруктов, орехов и семян, подслащивая своему вкусу.
Добавки
Каша из ежевики и яблок
Натрите на крупной терке яблоко и смешайте его с медом и ежевикой. Выложите в кашу.
Банановая каша
Размешайте щедрую щепотку молотой корицы, немного мака и кленовый сироп. Сверху положите нарезанный банан и горсть поджаренного миндаля.