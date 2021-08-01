Раритет недавно выставили на аукцион, торги розпочанаються с суммы в 300 фунтов стерлингов. Этот кусок торта на свадьбе получила Мойра Смит, которая принадлежит к королевской семье.

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Торт много лет хранился обернутый пищевой пленкой и скрытый в коробке в холодильнике. Кондитерское изделие удалось сохранить в хорошем состоянии.

На коробке, в которой хранился торт, можно найти записку, которая датирована 27 июля 1981 года:

Обращайтесь с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы.

Волшебное событие / Фото Yahoo Finance

Королевский торт выполнен золотым, красным, синим и серебряным цветами и украшен известным гербом. Аукцион назначен на 11 августа.