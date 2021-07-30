Все больше производителей по всему миру переходят на intelligent (smart) packaging – умную упаковку, которая сама "сообщает" о том, что продукт время утилизировать. Отечественный бизнес, надеемся, подхватит этот тренд.

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Почему упаковка – умная

Если товар был упакован с использованием смарттехнологий, оценить его качество можно, просто взглянув на его упаковку. Оснащенная внутренними или внешними интерактивными индикаторами, она сама все расскажет и покажет.

Индикаторы температуры продукта внутри тары.

Если продукт хранился при неправильной температуре – выше или ниже рекомендованной – и начал портиться (скажем, замороженные ягоды разморозили и повторно заморозили), индикатор изменит свой цвет. Причем необратимо.

Такие датчики компания Smart Lid Systems размещает, например, на одноразовых крышках для картонных или пластиковых чашек. Если в чашке – горячий напиток (от +48 ℃), крышка меняет свой цвет с коричневого на красный. При охлаждении содержания она снова становится коричневой. Также такая крышка "сообщает", что кружка плотно закрыта и ее содержимое не прольется ни на вас, ни в сумке.



Индикаторы реагируют на температуру напитка / Фото iStock

Индикаторы свежести продукта.

В продовольственных товарах, даже герметично упакованных, со временем размножаются микроорганизмы, выделяя углекислый газ, серу, аммиак, сероводород, амины, этанол, органические кислоты, ферменты и токсины. На все эти вещества реагируют электронные и оптические датчики на упаковке. Также с продуктами метаболизма микробов вступают в реакцию специальные соединения – и в результате цвет упаковки меняется.

Индикаторы свежести показывают изменение рН, наличие летучих соединений азота и сероводорода и энзимных хромогенных субстратов, образующихся в результате микробного загрязнения продукта. Например, индикатор Toxin Guard (производства Toxin Alert Inc.) обнаруживает присутствие в мясе и мясных продуктах бактерий синегнойной палочки и других патогенов. Работа визуального сенсора базируется на реакциях антитело-антигена (по типу иммуноферментного теста) . Если в продукте начнут размножаться болезнетворные микроорганизмы, датчик, встроенный в полимерную упаковку, это покажет.

Индикатор зрелости плодоовощной продукции.

Упаковка овощей, фруктов, ягод, орехов, грибов, бахчевых культур оснащается индикаторами зрелости. К примеру, датчик RipeSense на упаковке реагирует на эфирные вещества, которые выделяют, созревая, плоды. Сначала этот сенсор – красный. Впоследствии он становится оранжевым, а через некоторое время – желтым. Таким образом, покупатель может выбрать плоды с желаемой степенью зрелости.

Индикатор разгерметизации упаковки по уровню кислорода.

Если упаковка по каким-то причинам разгерметизировалась и внутрь попал кислород, что уменьшает ее защитный эффект и ускоряет порчу продукта, – смартупаковка сразу об этом сигнализирует.

Так, индикаторы содержания кислорода OxyEye реагируют на присутствие О2, меняя свой цвет с ярко-розового (при уровне насыщения кислородом до 0,01%) на сине-фиолетовый, когда уровень кислорода возрастает до 0,05% и выше. Поддержка содержания кислорода внутри упаковки на уровне ниже 0,05%, угнетает рост патогенных микроорганизмов, предотвращает горчение продукта, изменение ним окраски и окисление жиров. Иными словами, герметичность упаковки увеличивает срок годности продукта и сохраняет в нем максимум питательных веществ.



RFID-микросхема / Фото Shutterstock

Радиочастотные идентификаторы (RFID).

Radio Frequency Identification, или радиочастотная идентификация, не предусматривает изменения цвета меток. Данные об изделии записываются в электронной форме на микрочип. Каждая единица товара с RFID-микросхемой на этикетке или упаковке имеет уникальный идентификационный номер. Кроме того, товар обозначается комбинацией цифр – электронным кодом продукта ( – Electronic Product Code). По уникальному радиочастотному идентификационному номеру можно определить партию товара, а по электронному коду продукта – конкретную единицу в этой партии.

Умная упаковка – на страже экологии

Приведенный нами перечень преимуществ разумной упаковки – неполон. Рассмотрим еще одно важнейшее ее преимущество, а именно сокращение отходов на планете.

Для Земли это просто спасение! Ведь ее жители ежегодно выбрасывают 923 миллиона тонн пищи, то есть 60% от общего количества продуктов, которые они покупают! Этими продуктами можно было бы заполнить 23 миллиона грузовиков на 40 тонн каждый. А если бы их выстроили бампер к бамперу, то эта цепочка обогнула бы Землю 7 раз.

Ранее считалось, что переводом продовольственных продуктов грешат только богатые страны.

Однако исследования говорят об обратном. В странах со средним уровнем благосостояния люди также покупают больше продуктов, чем могут съесть. И в странах с низким доходом на душу населения также много продовольственных отходов – из-за отсутствия доступа к электроснабжению, а, следовательно, возможности использовать холодильное оборудование.

В результате загрязняется окружающая среда, меняется климат (на продукты, которые мы выбрасываем, приходится 8 – 10% парниковых газов, попадающих в атмосферу). Утрачивается биоразнообразие: с изменением климата исчезают биологические виды, которые не смогли приспособиться к новым условиям. Ухудшается благосостояние населения: мы упорно теряем заработанные деньги, которые можно было бы потратить на что-то действительно нужное и полезное.



Из-за продовольственных отходов загрязняется окружающая среда / Фото Shutterstock

Как показало исследование Wrap, если бы среднестатистическая британская семья не покупала бы лишней еды, она экономила бы ежегодно по 700 фунтов стерлингов (почти 26 тысяч гривен)!

В Украине аналогичные исследования не проводились, но можно самостоятельно провести эксперимент. Записывайте в течение месяца какие продукты выбросили: кусок сыра, недопитый сок, крупы, в которых завелись жучки, и тому подобное. В конце месяца подсчитайте, во сколько вам обошлись эти объедки, и умножьте ее на 12. Будете поражены!

Умная упаковка заботится о здоровье человечества

При всех возможностях смартупаковки все же главная ее цель – защищать наше здоровье. Ежегодно более 1 миллиарда людей в мире страдает от инфекционной диареи. Из года в год 525 тысяч детей в возрасте до пяти лет умирают от диарейных заболеваний. И чаще всего возбудители острых кишечных инфекций попадают в человеческий организм именно через пищу.



Возбудители инфекций часто попадают в организм через пищу / Фото Shutterstock

Вспомните собственный опыт пищевых отравлений. Ведь вам казалось, что пища пригодна к употреблению? Не все испорченные продукты пахнут, не все плесневеют, не на всех можно заметить следы гниения. А что касается срока годности, то два дня туда, два сюда – разве это важно? (Так считает большинство потребителей). Между тем температура в бытовых холодильниках часто выше, чем должна быть: не +5, а +7℃. И эти два градуса существенно сокращают срок годности пищи, особенно мяса, рыбы и молочных продуктов.

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А если бы вся пища хранилась в таре, которая умеет сигнализировать о том, что продукт испортился, сколько неприятностей мы бы избежали! Умная упаковка не просто информирует нас о состоянии продукта, а защищает этот продукт от преждевременной порчи на всех этапах – от упаковочного конвейера до момента, когда мы достанем его из холодильника, чтобы съесть.

Итак, умная упаковка имеет все шансы стать "визитной карточкой" ответственного производителя и побудить покупателей делать выбор в пользу именно его продукции. Так от применения технологий третьего тысячелетия выигрывают и потребители, и бизнес.