Удивительный раритет: на аукционе продают кусок свадебного торта принца Чарльза и леди Дианы
Источник:Свідок
В Великобритании удалось сохранить уникальное лакомство – кусочек свадебного торта, который подавали на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы. Его сохранила родственница королевской семьи.
Раритет недавно выставили на аукцион, торги розпочанаються с суммы в 300 фунтов стерлингов. Этот кусок торта на свадьбе получила Мойра Смит, которая принадлежит к королевской семье.
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Торт много лет хранился обернутый пищевой пленкой и скрытый в коробке в холодильнике. Кондитерское изделие удалось сохранить в хорошем состоянии.
На коробке, в которой хранился торт, можно найти записку, которая датирована 27 июля 1981 года:
Обращайтесь с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы.
Королевский торт выполнен золотым, красным, синим и серебряным цветами и украшен известным гербом. Аукцион назначен на 11 августа.
Справка
Брак Чарльза и Дианы (позже принца и принцессы Уэльской) состоялся 29 июля 1981. Это один из самых громких моментов в истории королевской семьи. Церемонию увидели 750 миллионов зрителей телевидения в 74 странах мира. В Великобритании этот день был объявлен государственным праздником.