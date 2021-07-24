Дизайнерские фейлы: интерьеры ресторанов, против которых логика бессильна

Владельцам заведений питания следует быть внимательными при работе с дизайнерами и непрерывно контролировать исполнителей работ. Креатив - это всегда хорошо, но его нужно использовать в меру, иначе есть риск превратиться из пространства мечты на посмешище. Владельцам заведений питания следует быть внимательными при работе с дизайнерами и непрерывно контролировать исполнителей работ. Креатив - это

Владельцам заведений питания следует быть внимательными при работе с дизайнерами и непрерывно контролировать исполнителей работ. Креатив – это всегда хорошо, но его нужно использовать в меру, иначе есть риск превратиться из пространства мечты на посмешище.

Интересно 100 магазинов за год: сеть "Мясомаркет" покоряет вершины

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