Власникам закладів харчування варто бути уважними при роботі з дизайнерами та безперервно контролювати виконавців робіт. Креатив – це завжди добре, але його потрібно використовувати в міру, інакше є ризик перетворитися з простору мрії на посміховисько.
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Дивіться підбірку ресторанів, деталі інтер'єру яких викликає сміх та подив, а логіка оголошує капітуляцію проти цих рішень.
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