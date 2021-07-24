Власникам закладів харчування варто бути уважними при роботі з дизайнерами та безперервно контролювати виконавців робіт. Креатив – це завжди добре, але його потрібно використовувати в міру, інакше є ризик перетворитися з простору мрії на посміховисько.

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Дивіться підбірку ресторанів, деталі інтер'єру яких викликає сміх та подив, а логіка оголошує капітуляцію проти цих рішень.

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