До конца июля торговая сеть охватит 60 населенных пунктов в 23 областях Украины. В этом месяце сеть "Мясомаркетов" пополнится аж 25 новыми магазинами.

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Такой быстрый рост не остался без внимания информационного портала All Retail, который специализируется на исследовании и аналитике сегментов украинской розничной торговли. По его данным, именно "Мясомаркет" является абсолютным лидером продуктового ритейла Украины по динамике роста в июле и одним из лидеров по количеству новых торговых точек в I полугодии 2021 года.

Новые магазины – новые высоты​ / Фото МХП

"Мясомаркет" – это один из шагов в трансформации МХП с сырьевой компании в кулинарную. Эта сеть – качественно новое продолжение розничной торговли компании, в частности крупнейшей в Украине торговой сети "Наша Ряба", в которую входят около 1750 торговых объектов.

На замену обычным продавцам пришли мясные сомелье, что задало новую планку в сервисе. Кроме того, "Мясомаркет" внедряет такие нововведения как существенное увеличение торговых площадей и ассортимента, новый опыт для покупателей, актуальные решения по созданию отделов кулинарии и продажи шаурмы, которые реализуются во многих магазинах "Мясомаркет".

Как рассказал директор Департамента по развитию бизнеса клиентов МХП Дмитрий Морозов, над развитием молодой торговой сети работают сотни людей по всей Украине.

МХП хочет достичь такого уровня, чтобы трудно было представить себе населенный пункт, в котором не было бы "Мясомаркета". Мы постоянно расширяем команду специалистов, привлеченных к работе в сети или с сетью: это сотни людей. До конца года планируем открыть двухсотый магазин сети. Если же говорить о стратегических целях, наша амбициозная цель – за 5 лет дойти до 2000 "Мясомаркетов",

– сказал он.

Большую роль в успехе компании играет способность компании к конструктивному реагированию на новые тренды в ритейле, экспериментам и иногда даже к концептуальным изменениям при реализации проекта. Каждый магазин готов к адаптации в работе с покупателями и внесении любых необходимых коррективов по желанию клиента.

Мясные магазины нового поколения / Фото МХП

В работе с франчайзерами МХП кардинально изменил подход к работе, что повлияло на эффективность процессов. МХП – это не просто поставщик, а партнер, который помогает решать их задачи и развивать бизнес.

Мясные сомелье – это новое слово в сервисе "Мясомаркетов". По словам бренд-шефа МХП Алекса Юсупова, перед началом своей работы все сомелье проходят специальное обучение. Около 60% времени они учатся онлайн, 40% – офлайн. Задача сомелье – подсказывать, какое мясо под блюдо взять, рассказывать о происхождении мясной продукции, делиться рецептами и помогать клиентам с правильным выбором. По желанию покупателя, они могут бесплатно замариновать ему мясо непосредственно в магазине.

Слаженная команда – основа успеха / Фото МХП

Для нас клиент, гость, покупатель всегда прав. Какие бы вопросы во время его визита не возникали, мясной сомелье сделает так, чтобы каждый наш гость ушел из магазина довольным,

– подчеркнул он.

Справка. Первые "Мясомаркеты" начали появляться в июле 2020 года. На сегодня наибольшее их количество в Сумской (12 магазинов), Волынской (10), Кировоградской (9), Херсонской (9), Закарпатской (9) и Одесской (8) областях.