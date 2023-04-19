Это точно никто не будет есть: какие супы нельзя варить на вчерашнем бульоне

Ароматный суп – это настоящее удовольствие на каждый день. Многие нужно готовить на бульоне, но это касается далеко не всех блюд.

Часто мы готовим бульон с запасом. Если остается достаточное количество блюда – всегда можно использовать его для приготовления другого супа.

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Какие супы не стоит готовить на бульоне

Впрочем, далеко не все супы следует готовить на готовом бульоне, иначе они утратят свой вкус и особенность. Взглянем на супы, для которых не следует использовать готовый бульон. Важный нюанс: речь пойдет о курином бульоне: прозрачном, насыщенном и ароматном.

Бульон подходит не ко всем супам / Фото Pixabay

Очевидно, что бульонное основание лучше не использовать для вегетарианских супов, ведь для его приготовления использовалось большое количество мяса. Также лучше не брать бульон для постных праздничных блюд.

Также в этот список можно отнести все супы на закваске, ведь в этом случае важно чувствовать вкус каждого ингредиента. Если в перечне ингредиентов есть жареные продукты или мясо – тогда об использовании бульона тоже лучше забыть, свой характерный вкус суп получит именно благодаря этим ингредиентам.

Скоро придет жара, а значит, придет время так называемых "холодных" супов. Для большинства из них также не следует использовать бульон, ведь главная характеристика этих блюд – легкость.