Ароматный чай с имбирем и апельсином укрепляет иммунитет и помогает справляться с простудой. С этим напитком не страшны никакие морозы!

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Готовится чай очень просто, так что он непременно станет частью ваших теплых домашних вечеров.

Рецепт апельсинового чая с имбирем

Время: 15 минут
Порций: 1

Вкусный напиток / Фото pinterest

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка листьев черного чая;
  • 2 ломтика корня имбиря;
  • 1 апельсин;
  • 250 – 300 миллилитров горячей воды.

Приготовление:

  1. Залейте заварку крутым кипятком и отставьте на десять минут.
  2. Тем временем помойте корень имбиря, очистите его от кожуры и нарежьте два ломтика.
  3. Из апельсина выжмите сок.
  4. Положите имбирь в стакан вместе с соком и мякотью, которые остались в соковыжималке.
  5. Влейте чай и перемешайте. Согревающий напиток готов!

Полезно знать


Апельсины – это фрукты, лечебные и пищевые свойства которых впервые оценили жители южного Китая. Этот фрукт является отличным источником витамина С и бета-каротина. Он также содержит множество витаминов группы B (включая фолиевую кислоту), полезных для кожи и нервов, а также ценный калий, помогающий нормализовать кровяное давление и сердечный ритм.